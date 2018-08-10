Yangına namazdan çıkan cemaat müdahale etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangın, cuma namazından çıkan köylülerin yardımıyla söndürüldü.

Ruşenler köyü Kayacık mevkisinde Reşat Şen'e ait fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangının büyüdüğünü gören fındık toplayan vatandaşlar durumu cuma namazından çıkan köylülere bildirdi.

Patpat diye tabir edilen tarım araçlarıyla bölgeye giden köylüler, kovalarla su taşıdı, kazma ve küreklerle yangına müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınamayınca, Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü ile Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

Alana giremeyen ekipler yaklaşık 500 metre hortumu köylülerin de yardımıyla yangın bölgesine çekti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu başka alanlara sıçramadan kontrol altına alınan yangında, 10 dönüm alan zarar gördü.

Köy muhtarı Hikmet Erlat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarlada çıkan yangını gören fındık toplayan köylülerin cuma namazından çıkan cemaate durumu haber verdiğini belirterek, "Köylünün cuma namazında olması yangının büyümesini engelledi. Camiden çıkan cemaat yangına müdahale etti. Büyüyünce de itfaiye ekiplerine haber verdik. Yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü." dedi.

