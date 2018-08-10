HABER

Yangına namazdan çıkan cemaat müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 16:42 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangına, cuma namazından çıkan köylüler müdahale etti - Köy muhtarı Hikmet Erlat: - "Camiden çıkan cemaat yangına müdahale etti. Büyüyünce de itfaiye ekiplerine haber verdik. Yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangın, cuma namazından çıkan köylülerin yardımıyla söndürüldü.

Ruşenler köyü Kayacık mevkisinde Reşat Şen'e ait fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangının büyüdüğünü gören fındık toplayan vatandaşlar durumu cuma namazından çıkan köylülere bildirdi.

Patpat diye tabir edilen tarım araçlarıyla bölgeye giden köylüler, kovalarla su taşıdı, kazma ve küreklerle yangına müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınamayınca, Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü ile Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

Alana giremeyen ekipler yaklaşık 500 metre hortumu köylülerin de yardımıyla yangın bölgesine çekti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu başka alanlara sıçramadan kontrol altına alınan yangında, 10 dönüm alan zarar gördü.

Köy muhtarı Hikmet Erlat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarlada çıkan yangını gören fındık toplayan köylülerin cuma namazından çıkan cemaate durumu haber verdiğini belirterek, "Köylünün cuma namazında olması yangının büyümesini engelledi. Camiden çıkan cemaat yangına müdahale etti. Büyüyünce de itfaiye ekiplerine haber verdik. Yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü." dedi.

PARTNERFantazileri unutun! Cinsel istediği arttıran en etkili 5'li!Fantazileri unutun! Cinsel istediği arttıran en etkili 5'li!
Seri katilden polise akılalmaz soruSeri katilden polise akılalmaz soru
Ankara'da 6 yıl önce by-pass ameliyatı geçiren Hasan Yücel, yaz ayında bile soba yakıyor!Ankara'da 6 yıl önce by-pass ameliyatı geçiren Hasan Yücel, yaz ayında bile soba yakıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ereğli fındık bahçesi yangın köylüler yangına müdahale Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Seri katilden polise akılalmaz soru

Seri katilden polise akılalmaz soru

Ankara'da 6 yıl önce by-pass ameliyatı geçiren Hasan Yücel, yaz ayında bile soba yakıyor!

Ankara'da 6 yıl önce by-pass ameliyatı geçiren Hasan Yücel, yaz ayında bile soba yakıyor!

Mahkeme başkanından FETÖ'cü generale sert tepki: Haddini aşma

Mahkeme başkanından FETÖ'cü generale sert tepki: Haddini aşma

Yasak aşk cinayetinde 'pes' dedirten savunma!

Yasak aşk cinayetinde 'pes' dedirten savunma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.