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YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR; 17 KİŞİ MERDİVENLE KURTARILDI-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 08:30 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Ümraniye'de 5 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan 17 kişi itfaiyenin  yarıdımıyla merdiven aracıyla kurtarıldı.Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Ümraniye'de 5 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan 17 kişi itfaiyenin yarıdımıyla merdiven aracıyla kurtarıldı.Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-Binada mahsur kalanlardan görüntü
-Dumandan etkilene 2 kadının görüntüsü
-Ambulansta müdahale edilmesi
-Binadan yükselen duman
-Mahsur kalanların kurtarılması
-Merdiven aracıyla indirilmesi
-Mahsur kalan bir kadının tepkisi
-Merdiven aracıyla indirilmeleri
-Vatandaşlarla röp
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Detaylar

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