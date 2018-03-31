YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR; 17 KİŞİ MERDİVENLE KURTARILDI-1

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Ümraniye'de 5 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan 17 kişi itfaiyenin yarıdımıyla merdiven aracıyla kurtarıldı.Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Binada mahsur kalanlardan görüntü

-Dumandan etkilene 2 kadının görüntüsü

-Ambulansta müdahale edilmesi

-Binadan yükselen duman

-Mahsur kalanların kurtarılması

-Merdiven aracıyla indirilmesi

-Mahsur kalan bir kadının tepkisi

-Merdiven aracıyla indirilmeleri

-Vatandaşlarla röp

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Detaylar