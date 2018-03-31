HABER

- Yangına uykuda yakalandılar; 17 kişi merdivenle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 09:02 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'DE 5 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı.Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri camlarda ve balkonda kurtarılmayı bekledi.

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
ÜMRANİYE'DE 5 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı.Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri camlarda ve balkonda kurtarılmayı bekledi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan 17 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
Yangın saat 07.00 sıralarında Esenevler mahallesi Mücahit sokak numara 14'te meydana geldi. İddialara göre giriş katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle binayı dumanlar kapladı. Daire sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıkmayı başardı.

CAM VE BALKONLARDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER
Yangın gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangına uykuda yakalana bina sakinleri cam ve balkonlarda kurtarılmayı bekledi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri bir yandan binadan duman tahliyesi yaparken bir yanda merdiven aracıyla binadan mahsur kalanları kurtarmaya başladı.

17 KİŞİ KURTARILDI
İtfaiyenin iki merdiven aracı aralarında çocuklarında bulunduğu 17 kişi kurtarıldı.Mahsur kalan bina sakinleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldrılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda tamamen söndürüldü. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Fransa'dan operasyon açıklamasıFransa'dan operasyon açıklaması
Temel Karamollaoğlu için olay benzetmeTemel Karamollaoğlu için olay benzetme
Çiftlik Bank'ın sahibi Kediciklere kafayı takmış!Çiftlik Bank'ın sahibi Kediciklere kafayı takmış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Kışlada şok! Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Kışlada şok! Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da metro kazası! Seferler iptal edildi

Ankara'da metro kazası! Seferler iptal edildi

Temel Karamollaoğlu neden yumruğunu kaldırdı? İşte o fotoğrafın hikayesi

Temel Karamollaoğlu neden yumruğunu kaldırdı? İşte o fotoğrafın hikayesi

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın kanı yerde kalmadı!

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın kanı yerde kalmadı!

Parkta erkek arkadaşlarıyla buluşan kızına kurşun yağdırdı!

Parkta erkek arkadaşlarıyla buluşan kızına kurşun yağdırdı!

Günlük burç yorumları: 31 Mart Cumartesi dolunay Terazi Burcu'nda! (İrem Su'dan günlük burç yorumları)

Günlük burç yorumları: 31 Mart Cumartesi dolunay Terazi Burcu'nda! (İrem Su'dan günlük burç yorumları)

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.