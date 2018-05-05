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YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 09:38 | Son Güncelleme

  *Kadıköy'de 9  katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı.

*Kadıköy'de 9 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı.

* Kimisi çocuğunu kimisi de hayvanlarını alarak dışarı çıktı

*Mahsur kalan 2 kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı.

*Dumandan etkilenen yaşlı bir çift ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA
Kadıköy'de 9 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. Mahsur kalan 2 kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarılırken, dumandan etkilenen karı koca ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın saat 07.45 sıralarında Kozyatağı Kocayol Caddesi 34 numarada meydana geldi. 9 katlı binanın 4. katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle binayı dumanlar kapladı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Yangın gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan duman tahliyesi yaparken bir yandan da merdiven aracıyla binadan mahsur kalanları kurtarmaya başladı.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Dışarı çıkan vatandaşlar binanın zillerine basarak yangından habersiz olan komşularını uyandırmaya çalıştı. Uykusundan kalkan vatandaşlar korku ve panik içinde kendilerini dışarı attı. Hayvanlarını da alarak dışarı çıkan bina sakinleri uzun süre yangının şokunu atlatamadı. Yangın çıkan dairede yaşayan Mustafa-Hayriye Akgül çifti dumandan etkilendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çift ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİ MERDİVEN ARACIYLA KURTARILDI
Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan iki kişi itfaiyenin merdiven aracıyla indirilerek kurtarıldı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda tamamen söndürüldü. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-İtfaiyenin gelmesi
-Daireden yükselen yoğun duman
-Mahsur kalan 2 kişinin görüntüsü
-Binadan çıkanların görüntüsü
-Yaşanan korku ve panik
-Bebekli çiftin binadan çıkması
-Hayvanlarını alarak dışarı çıkanların görüntüsü
-Mahsur kalanların merdiven aracıyla indirilmesi
-Dumandan etkilenen çiftin görüntüsü
-Komşularının dumandan etkilenen çifte müdahalesi
-Ambulansa konulması
-Genel ve detay görüntüler

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