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Yangına uykuda yakalandılar;17 kişi merdivenle kurtarıldı-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 08:38 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'DE 5 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan 17 kişi itfaiyenin  yarıdımıyla merdiven aracıyla kurtarıldı.Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yangına uykuda yakalandılar;17 kişi merdivenle kurtarıldı-1

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
ÜMRANİYE'DE 5 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan 17 kişi itfaiyenin yarıdımıyla merdiven aracıyla kurtarıldı.Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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Yangına uykuda yakalandılar;17 kişi merdivenle kurtarıldı-1Yangına uykuda yakalandılar;17 kişi merdivenle kurtarıldı-1Yangına uykuda yakalandılar;17 kişi merdivenle kurtarıldı-1Yangına uykuda yakalandılar;17 kişi merdivenle kurtarıldı-1

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