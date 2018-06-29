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Yangında 5 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 01:07 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Dumandan etkilenen biri bebek 5 kişi hastanede tedavi altına alındı

Kırıkkale'de bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangında dumandan etkilenen biri bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Kahya Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın kömürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Dumandan etkilenen Gökhan Şanlı, Ünal ve Yusuf Atalay, Mehtap Meriç ve 1 yaşındaki Miras Efsa Meriç, Kırıkkale Yüksek İhtisas ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Alevler, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince apartmanın diğer katlarına ve çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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