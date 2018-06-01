Yangında çocuklarını kurtaran kadın yaralandı

Adana'da bir apartmanın 11. katında çıkan yangında iki çocuğunu kurtaran anne yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki 11 katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evinin yandığını fark etmesi üzerine odalarındaki 3 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğunu kurtaran Ceylan Doğan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tedaviye alındı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Yaralı kadının eşi Yalçın Doğan, AA muhabirine, pazar alışverişinde olduğu sırada bina görevlisinin kendisini arayarak evinin yandığını haber verdiğini belirterek, "Bunun üzerine koşarak geldiğimde evimin yanmış olduğunu gördüm. Eşimde yüzeysel yanıklar vardı. Çocuklarım da o da Allah'a çok şükür iyi." ifadesini kullandı.

