Yangında köpekler telef olmaktan son anda kurtarıldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çıkan yangında bir gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Şehit Kubilay Mahallesi Estergon Caddesi'ndeki Hasan S'nin yaşadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
Soğutma çalışması için eve giren ekipler, bu sırada yoğun dumanın arasında köpeklerin havladığını fark etti.
Bunun üzerine bir itfaiye eri, vatandaşların yardımıyla vakit kaybetmeden evdeki 3 köpeği dışarı çıkardı.
Söz konusu evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
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