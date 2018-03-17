YANGINDA MAHSUR KALAN 10 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL DHA

Fatih'te bir kadın kuaföründe çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye kurtardı.

Yangın Nişanca Mahallesi'nde akşam saat 22:30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Latif Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın zemin katındaki bir kadın kuaför dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. Bu sırada apartmanın içini yoğun duman kaplarken, üst katlardaki vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri hemen tahliye çalışmalarına başladı. Tahliye çalışmaları sırasında, yangının çıktığı binanın en üst katındaki bir dairede kalan ve camda bekleyen çok sayıda yabancı uyruklu vatandaş dikkat çekti. İtfaiye ekipleri hemen merdivenle camda bekleyen kişileri kurtarmak için harekete geçti. Dairenin penceresine merdiven yardımıyla yanaşan itfaiye ekipleri içeri girerek önce daireyi kontrol etti. Daha sonra da içeride bulunan yabancı uyruklu vatandaşları tek tek sepete bindirerek aşağı indirdi. Aşağıya indirilen yabancı uyruklu kişiler olay yerinde bekleyen ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri aynı daireden 10 yabancı uyrukluyu dumandan etkilenmeden kurtardı. İş yerinde çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi zarar meydana geldi. İtfaiye ekipleri kuaför dükkanında çıkan yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Tahliye edilen vatandaşlar

- Ambulansa alınan yabancı uyruklu vatandaşlar

- Genel ve detaylar