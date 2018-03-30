Yangında ölen anneyle kızı toprağa verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında ölen yaşlı kadın ve zihinsel engelli kızı toprağa verildi.

Yangında hayatını kaybeden Refiye Arısoy (79) ile kızı Necla Arısoy'un (52) cenazeleri, Cami Mahallesi'ndeki Eski Cami'ye getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına, Arısoy ailesinin yakınlarıyla komşuları katıldı.

Cenazeler, daha sonra Darıca Eski Mezarlık'ta defnedildi.

- Olay

Bağlarbaşı Mahallesi Harmanlar Sokak'ta, dün 3 katlı binanın son katındaki çöp dolu bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürmüştü.

Daireyi inceleyen ekipler, Refiye (79) ile zihinsel engelli kızı Necla Arısoy'u (52) yerde hareketsiz şekilde yatarken bulmuştu. Yoğun dumandan etkilenen anne ile kızının hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.