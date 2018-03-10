Yangında ölen yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi

Ordu'da, evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi.
Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Nuri (60) ve Lütfiye Usluoğlu (65) çiftinin otopsi işlemleri, İstanbul Adli Tıp Kurumunda tamamlandı.
Yakınlarınca alınan Usluoğlu çiftinin cenazeleri, Yüceler Mahallesi'ndeki evlerinin önüne götürüldü.
Helallik alınmasının ardından Usluoğlu çiftçi için Yüceler Camisi avlusunda cenaze namazı kılındı.
Çiftin cenazesi, daha sonra aile kabristanlığında toprağa verildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde 24 Şubat'ta çıkan yangında yaşamını yitiren Usluoğlu çiftinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet şüphesi üzerine cenazeleri detaylı incelenme amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna göndermişti.
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