Yangından gelin ve kayınvalidesini vatandaşlar kurtardı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen gelin ve kayınvalidesi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocahıdır Mahallesi Eski Cezaevi Sokağı'nda Muharrem Büyükkaya'ya ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların yangını fark etmesi sonucu evde bulunan ve dumandan etkilenen Mirem Büyükkaya (81) ile gelini Hayriye Büyükkaya (51) vatandaşların yardımı ile evden çıkarıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerin gelen Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Mirem ve Hayriye Büyükkaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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