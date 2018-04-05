Yangından kaçış anı kamerada

Gaziosmanpaşa'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkmasının ardından hastanede bulunanlar panikle dışarı kaçışırken kaçışma anı kameralara yansıdı. Hastanede bulunan vatandaşların tahliye çalışmaları sürerken sedye üzerindeki bazı hastaların da tahliye edildiği görüldü.
Öte yandan bazı çalışanların hastalara müdahale için kullanılabilecek bazı ekipmanları da hızla dışarı çıkarttıkları görüldü.
YANGINDA YARALI VE CAN KAYBI YOK
İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Yangın kısmen kontrol altına alındı" dedi. İftaiye Daire Başkanı yaptığı açıklamada, yangında yaralı ve can kaybı bilgisinin olmadığını belirtti. İtfaiye müdürü, yoğun bakım servisi dışında tüm hastaların tahliye edildiğini belirtti.
Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim
İstifa ettiği iddia edilen Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...
'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı
Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum