Yangından kaçış anı kamerada

Gaziosmanpaşa'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkmasının ardından hastanede bulunanlar panikle dışarı kaçışırken kaçışma anı kameralara yansıdı. Hastanede bulunan vatandaşların tahliye çalışmaları sürerken sedye üzerindeki bazı hastaların da tahliye edildiği görüldü.

Öte yandan bazı çalışanların hastalara müdahale için kullanılabilecek bazı ekipmanları da hızla dışarı çıkarttıkları görüldü.

YANGINDA YARALI VE CAN KAYBI YOK

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Yangın kısmen kontrol altına alındı" dedi. İftaiye Daire Başkanı yaptığı açıklamada, yangında yaralı ve can kaybı bilgisinin olmadığını belirtti. İtfaiye müdürü, yoğun bakım servisi dışında tüm hastaların tahliye edildiğini belirtti.