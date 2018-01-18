Yangından kurtulan kedisiyle teselli bulan yaşlı adama ziyaretçi akını (2)

KEDİSİNE KAVUŞTU
Bolu'daki Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Ali Meşe (83), yangında kurtarılan, çok sevdiği kedisine kavuştu. Türk Kızılayı Bolu Şubesi görevlileri, Meşe'yi hastanede ziyaret ederek, sürpriz yaptı. Kızılay görevlileri, Meşe'nin kedisini de taşıma çantası içinde hastaneye getirdi. Meşe, çok sevdiği kedisini sarılarak, kucağına alırken, büyük sevinç yaşadı. Ali Meşe, Kızılay görevlilerine ziyareti ve sürprizi için sarılarak, teşekkür etti.
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