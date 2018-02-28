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Yangını bırakıp "kıvılcım" iddiasıyla tartıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 23:40 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangının ardından binada oturanlar, yangının sobanın kıvılcımından çıktığını iddia ederek tartıştı - Tartışmanın büyümesi üzerine duruma zabıta ve itfaiye ekipleri müdahale etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangının ardından binada oturanlar, yangının sobanın kıvılcımından çıktığını iddia ederek tartıştı.

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Kandilli lojmanlarında 4 katlı apartmanın çatısından alevler çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Bu arada apartman sakinleri, yangının sobanın kıvılcımından çıktığını iddia ederek, tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, itfaiye ve zabıta ekipleri vatandaşlara müdahale etti.

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