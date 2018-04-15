Yangını görünce hemen bunu yaptılar

Olay, 23.30 saatlerinde, Kadıköy Osmanağa Mahallesi, Nakil Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 1. Katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde apartman dairesini sararken bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, meraklı kalabalığı uzaklaştırmakta güçlük çekti.

CANLI YAYIN YAPMAYA ÇALIŞTILAR



İtfaiye ekipleri tüm daireyi saran yangına müdahale ederken, bazı vatandaşlar binada bulunan tüplerin patlama ihtimalini hiçe sayarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

'CAMDAN BAKTIĞIMDA DUMAN ÇIKIYORDU'



Öte yandan apartman sakini Battal Saygılı “Nasıl çıktığını bilmiyorum, zaten uyuyorduk. Zile bastılar uyandık aşağıya indik. Daha sonra itfaiye geldi söndürdüler. Dairede 2 kişi yaşıyordu, onlar da yeni taşınmıştı zaten. Evde değillermiş. Patlama sesi duymadık, camdan baktığımda duman çıkıyordu” dedi.

Yangın hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA