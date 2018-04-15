HABER

Yangını görünce hemen bunu yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 02:01 | Son Güncelleme

Kadıköy’de bir apartman dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışırken, vatandaşlar da sosyal medyadan canlı yayın yapmak için birbiriyle yarıştı.

Olay, 23.30 saatlerinde, Kadıköy Osmanağa Mahallesi, Nakil Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 1. Katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde apartman dairesini sararken bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, meraklı kalabalığı uzaklaştırmakta güçlük çekti.

CANLI YAYIN YAPMAYA ÇALIŞTILAR

İtfaiye ekipleri tüm daireyi saran yangına müdahale ederken, bazı vatandaşlar binada bulunan tüplerin patlama ihtimalini hiçe sayarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

'CAMDAN BAKTIĞIMDA DUMAN ÇIKIYORDU'

Öte yandan apartman sakini Battal Saygılı “Nasıl çıktığını bilmiyorum, zaten uyuyorduk. Zile bastılar uyandık aşağıya indik. Daha sonra itfaiye geldi söndürdüler. Dairede 2 kişi yaşıyordu, onlar da yeni taşınmıştı zaten. Evde değillermiş. Patlama sesi duymadık, camdan baktığımda duman çıkıyordu” dedi.

Yangın hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA

İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusuİstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu
Bursa'da hastane yangını!Bursa'da hastane yangını!
Cinsel istismar davasında kan donduran açıklama!Cinsel istismar davasında kan donduran açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul haber yangın kadıköy

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye'de yeni patlama sesleri

Suriye'de yeni patlama sesleri

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yeminle bunlar siyirmis kafayi yangini canli yayin yapinca ne oluyosa ödül falan mi veriolar kendinize gelin loo
Diğer Haberler
Nevşehir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nevşehir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Üçüncü dünya savaşı mı çıkıyor? İşte İbrahim Kalın'ın yazısı

Üçüncü dünya savaşı mı çıkıyor? İşte İbrahim Kalın'ın yazısı

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Sarıyer'de sokak ortasında silahlı kavga! Yaralılar var

Sarıyer'de sokak ortasında silahlı kavga! Yaralılar var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.