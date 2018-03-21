Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Bursa'da 4 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu, elden çıkardığı büfenin bilgisayarındaki görüntülerle fark edilen ve hakkında 180 yıl hapis istemiyle dava açılan F.G. hakim karşısına çıktı. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı olarak görülen duruşmaya sanık F.G, (40), mağdur çocuklar A.Ş., K.A., M.C.A., E.T., F.A., S.F., sanık avukatları ve yakınları ile mağdur çocukların yakınları ve avukatları katıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan F.G. savunmasında söz konusu iddiaları kabul etmedi.

İddianamede ismi geçen 6 çocuktan 4 tanesinin farklı dönemlerde yanında çalıştığını, tamirhaneyi kapattıktan sonra da görüşmeye devam ettiklerini ifade eden F.G, görüntüleri de büfeden eksilen sigara ve alkolleri kimin aldığını görmek için kamera yerleştirdiği sırada farkında olmadan çektiğini, görüntüleri gördükten sonra yanında çalışan A.Ş. ile M.C.A.’yı işten kovduğunu ve çocuklarla şakalaştığını, kesinlikle bir art niyeti olmadığını ileri sürdü. Söz konusu görüntülerde A.Ş. ile ilişkiye girdiği görülen mağdur çocuklardan M.C.A., F.G.’yi yanında çalışmaya başlayınca tanıdığını, daha sonra büfe açtıktan sonra da görüşmeye devam ettiklerini söyledi. Görüştükleri süre boyunca birçok çocuğun şüphelinin yanına gidip geldiğine şahit olduğunu en son büfe aldıktan sonra kendisini de mağdur A.Ş. ile ilişkiye zorladığını, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.