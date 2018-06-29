"Yanındaki laptopu açarak sınav sorularını gösterdi"

Davaya Başbakanlık adına müdahil olan avukat Halit Çokan da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Dönemin Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in, Denizaltı Filosu'na gidip orada beklemesini emrettiğini anlatan G.C, "Emrimdeki askerlerle filoya gittim ancak İmren, personelin içeriye girmesini istemedi. Bu nedenle İmren'in bu emirlerinin emir komuta zinciri içerisinde verdiğinden şüphelendim. Askerleri oradan alıp ayrıldım, birliğe döndüm. İstihbarat Şube Müdürü Albay Muharrem Aslan, Denizaltı Filosu'ndan neden ayrıldığımı sorarak, Hayrettin İmren'i aramamı söyledi. O sırada İmren kalabalık bir asker grubuyla geldi ve başıma silah dayayarak, 'Sen benim emrimi nasıl dinlemezsin, vatan haini.' dedi. Daha sonra araca bindirerek, Merkez Komutanlığı'na doğru yola çıktık. Yanında emir astsubayı İsmet Coşkun da vardı." şeklinde konuştu.

- "Donanma Komutanı'nı almaya gidiyorum"

Araçta, İmren'in silahını kendisine doğrultarak 'Sıkayım mı, seni öldüreyim mi?' dediğini belirten G.C, şöyle devam etti:

"Merkez Komutanlığı'na geldiğimizde İmren askerlere beni göstererek 'Bunu nezarete atın.' emrini verdi. O sırada Merkez Komutanlığı Koruma Birlik Komutanı Albay Uğur Çelikten, İmren'e 'Ben senin emirlerini yerine getirmem. Donanma Komutanı Veysel Kösele'den emir alırım.' dedi. Beni, Çelikten albayı ve er Semih Özkaya'yı nezarete attılar. İmren oradakilere, 'Bakın, emrimi dinlemeyene neler yapıyorum. Bu haini, şerefsizi nezarete atın.' diye konuştu. Nezarethanenin anahtarını albay Muharrem Aslan'a teslim etti. Hayrettin İmren daha sonra 'Ben Donanma Komutanı'nı almaya gidiyorum.' diyerek, oradan ayrıldı."