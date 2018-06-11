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Yankesicilik anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 12:40 | Son Güncelleme

Ankara'da giyim mağazalarında alışveriş yapan kadınların çantalarından cüzdanlarını çalan zanlı gözaltına alındı - Yankesicilik anı güvenlik kameralarına yansıdı

Ankara'da mağazalarda müşteri gibi davranarak, kadın müşterilerin çantalarından cüzdanlarını çalan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kızılay'daki mağazalarda yankesicilik olaylarının arttığı şikayeti üzerine harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, müşteri gibi davranıp ellerini deneme bahanesiyle aldığı kıyafetlerin altına gizleyen zanlının, müşterilerin çantalarından cüzdanlarını çaldığını belirledi.

Polis ekipleri, kimliğini belirledikleri H.K'yi gözaltına aldı, zanlıdan çalınan eşya da ele geçirildi.

H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kamera kayıtlarında zanlının yankesicilik yapma anı yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mağaza müşteri Yankesicilik zanlı

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