HABER

Yankesiciyi "sekerek" yürümesi yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 09:13 | Son Güncelleme

Adana, genç kızın çantasından cep telefonunu çalmasının ardından kaçan zanlı, olay anını gösteren kamera kayıtlarındaki gibi yolda "sekerek" yürümesinden şüphelenen polis tarafından yakalandı

Adana'da sokakta yürüyen kızın çantasından yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi’nde alışveriş yapan İ.K.’nin (17) çantasındaki cep telefonunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

İ.K’nin geçtiği sokaklardaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yankesiciliği gerçekleştirdikten sonra sekerek kaçan şüphelinin Fatih Ç. (28) olduğunu belirledi.

Polis bölgede yaptığı çalışmada, yolda sekerek yürümesinden şüphelenerek kimliğini sorduğu Fatih Ç’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, ayakkabısının ayak numarasından büyük olması nedeniyle sekerek yürüdüğü öğrenildi.

İ.K’nın arkadaşıyla sokakta yürürken Fatih Ç’nin arkasından yaklaşarak çantasından cep telefonu alarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.​

Furkan Vakfı'nın bağış için toplanan etleri sucuk yapıp sattığı ortaya çıktıFurkan Vakfı'nın bağış için toplanan etleri sucuk yapıp sattığı ortaya çıktı
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrıFatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrı
İki ülke kriz yaşıyor! Kaderi belli olduİki ülke kriz yaşıyor! Kaderi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Yankesicilik

En Çok Okunan Haberler

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi

Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kızların farkında olmadan sokak ortasında hırsızlık yaptı!

Kızların farkında olmadan sokak ortasında hırsızlık yaptı!

Günlük burç yorumları: 11 Mayıs Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 11 Mayıs Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrı

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrı

Hastaneden kaçırılan bebek bulundu!

Hastaneden kaçırılan bebek bulundu!

Ardahan'daki kazıda bulunan Rus yarbay Karl Karloviç iki ülke arasında krize neden oldu

Ardahan'daki kazıda bulunan Rus yarbay Karl Karloviç iki ülke arasında krize neden oldu

FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı askerlere operasyon!

FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı askerlere operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.