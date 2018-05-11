Adana'da sokakta yürüyen kızın çantasından yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi’nde alışveriş yapan İ.K.’nin (17) çantasındaki cep telefonunun çalınması üzerine çalışma başlattı.
İ.K’nin geçtiği sokaklardaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yankesiciliği gerçekleştirdikten sonra sekerek kaçan şüphelinin Fatih Ç. (28) olduğunu belirledi.
Polis bölgede yaptığı çalışmada, yolda sekerek yürümesinden şüphelenerek kimliğini sorduğu Fatih Ç’yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının, ayakkabısının ayak numarasından büyük olması nedeniyle sekerek yürüdüğü öğrenildi.
İ.K’nın arkadaşıyla sokakta yürürken Fatih Ç’nin arkasından yaklaşarak çantasından cep telefonu alarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.
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