Yanlış kesilen ceza KDK'den döndü

Yanlış kesilen HGS cezasını ödeyen vatandaş, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) yaptığı başvuru sonucunda ödediği miktarı geri aldı.
Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Mersin Otoyolu Pozantı çıkışında HGS kullanmadığı gerekçesiyle aracına ceza kesilen bir sürücü, o tarihte geçiş yapmadığını belirterek, ödediği paranın iadesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yaptı.
Şikayet başvurusunu inceleyen KDK yetkilileri, Karayolları Genel Müdürlüğüne konunun incelenmesi talebinde bulundu.
İlgili aracın geçiş ihlali anında çekilen fotoğraflarını inceleyen yetkililer, plaka karakterinin kusurlu olması ve benzerlik göstermesinden dolayı, operatör tarafından plakanın yanlış girildiğini tespit etti.
Karayolları Genel Müdürlüğü, başvurucu adına düzenlenen ceza tutanağını iptal ederek kesilen ceza tutarının mağdur vatandaşa iade edildiğini KDK'ye bildirdi.
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