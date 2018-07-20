HABER

Yanlış parmağın ameliyat edildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 21:18 | Son Güncelleme

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü: - "Ortopedi ve travmatoloji uzmanı hekim soruşturmanın selameti açısından açığa alınmıştır"

Yalova İl Sağlık Müdürlüğünce, bir kadının yanlış parmağını ameliyat ettiği öne sürülen doktorun açığa alındığı bildirildi.

Yalova İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yalova Devlet Hastanesinde sol ayak parmaklarından birinde kırık olduğu belirlenen 27 yaşındaki Büşra Nergiz'in yanlış parmağını ameliyat ettiği iddia edilen Opr. Dr. Ö.A. hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "6 Temmuz'da basına yansıyan 'Yalova'da yanlış ameliyat iddiası' haberi üzerine ön inceleme başlatılmış olup 19 Temmuz'da Valilik oluru ile Yalova Devlet Hastanesinde görevli ortopedi ve travmatoloji uzmanı hekim soruşturmanın selameti açısından açığa alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yalova'da ayağındaki rahatsızlık nedeniyle devlet hastanesine müracaat eden Büşra Nergiz, kırık ayak parmağı yerine sağlam parmağını ameliyat edip 5 platin taktığını ileri sürdüğü doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, hastane yönetimi doktor hakkında idari soruşturma başlatmıştı.

PARTNERAdnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...Adnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...
MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?
Kadıköy'de eyleme polis müdahalesi: 14 gözaltıKadıköy'de eyleme polis müdahalesi: 14 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doktor soruşturma Yalova

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!

Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları deşifre edildi

Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları deşifre edildi

Adnan Oktar hakkında mahkemeden flaş karar! Silivri Cezaevi'nden Selahattin Demirtaş'ın olduğu yere nakledilecek!

Adnan Oktar hakkında mahkemeden flaş karar! Silivri Cezaevi'nden Selahattin Demirtaş'ın olduğu yere nakledilecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.