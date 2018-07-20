Yanlış parmağın ameliyat edildiği iddiası

Yalova İl Sağlık Müdürlüğünce, bir kadının yanlış parmağını ameliyat ettiği öne sürülen doktorun açığa alındığı bildirildi.
Yalova İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yalova Devlet Hastanesinde sol ayak parmaklarından birinde kırık olduğu belirlenen 27 yaşındaki Büşra Nergiz'in yanlış parmağını ameliyat ettiği iddia edilen Opr. Dr. Ö.A. hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "6 Temmuz'da basına yansıyan 'Yalova'da yanlış ameliyat iddiası' haberi üzerine ön inceleme başlatılmış olup 19 Temmuz'da Valilik oluru ile Yalova Devlet Hastanesinde görevli ortopedi ve travmatoloji uzmanı hekim soruşturmanın selameti açısından açığa alınmıştır." ifadesi kullanıldı.
Yalova'da ayağındaki rahatsızlık nedeniyle devlet hastanesine müracaat eden Büşra Nergiz, kırık ayak parmağı yerine sağlam parmağını ameliyat edip 5 platin taktığını ileri sürdüğü doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, hastane yönetimi doktor hakkında idari soruşturma başlatmıştı.
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