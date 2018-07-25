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Yanlış parmağın ameliyat edildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 18:34 | Son Güncelleme

Açığa alınan doktorun avukatının açıklamasından: "Mesnetsiz biçimde yapılan karalamalar nedeniyle cumhuriyet başsavcılığına gerekli başvurular yapılacaktır"

Yalova'da, sol ayak parmaklarından birinde kırık tespitinin ardından operasyon geçiren 27 yaşındaki kadının yanlış parmağını ameliyat ettiği öne sürülen ve açığa alınan doktorun avukatı, müvekkiliyle ilgili mesnetsiz biçimde yapılan karalamalar nedeniyle cumhuriyet başsavcılığına gerekli başvuruların yapılacağını belirtti.

Yalova Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde görevli Opr. Dr. Ö.A'nın avukatı Yakup Taşçı, "Müvekkilim uzman Dr. Ö.A. hakkında basında çıkan gerçekten uzak ve mesnetsiz iddialara karşı cevaplarımızdır." başlıklı bir yazılı açıklama yaptı.

"Müvekkilim Ö.A, hakkında basında yer alan haberlerde hastası Büşra Nergiz'in (27) yanlış ayağının ameliyat edildiği, ameliyattan 2 gün sonra tekrar ameliyata çağrıldığı, hangi ayağın ameliyat olacağını bilmediği şeklinde çıkan haberler asılsız olup, mesnetsiz biçimde yapılan karalamalar nedeniyle cumhuriyet başsavcılığına gerekli başvurular yapılacaktır." ifadelerini kullanan Taşçı, hastanın basında çıkan haberlerde kendisinin de ifade ettiği gibi birçok kez müvekkilinin çalıştığı polikliniğe ve başka doktorların da polikliniklerine başvurduğunu belirtti.

Yakup Taşçı, hastanın müvekkiline ilk geldiğinde, "ayakkabı giymekte zorlandığı, ayak parmaklarının üst üste bindiği, ayağın birinci parmağının ikincisini ittiği" şeklinde şikayetler bildirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hastanın ifade ettiği üzere ikinci parmakta eski bir kırığı olup, birinci parmağı gelip bunun üzerine binmektedir. Böylece ikinci parmakta çekiç parmak oluşmuştur. Dikkatli bir ölçümde, açıların normal sınırların üstünde olduğu görülmektedir. Medyada olan, üzerine basmadan çekilen grafisinde dahi en uç noktada yumuşak dokuların üst üste geldiği gözlenmektedir. Hastaya, ayak ikinci parmağa yönelik bir düzeltmenin sorunu gidermeyeceği, ikinci parmağın birinci parmak altına daha fazla gireceği, cerrahi müdahalenin birinci parmağa olması gerektiği açık bir şekilde anlatıldı. Hasta, anlatılan şekilde ameliyat olmayı kabul etmiştir. Başarılı geçen ameliyat sonrasında hasta, müvekkilim Uz. Dr. Ö.A'ya teşekkür ederek hastaneden ayrılmıştır."

Taşçı, "Bu bağlamda müvekkilim Uz. Dr. Ö.A, hakkında yapılan bu kara propaganda karşısında cumhuriyet başsavcılığına başvuracak olup, bu davanın takipçisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

- Olay

Yalova'da ayağındaki rahatsızlık nedeniyle devlet hastanesine müracaat eden Büşra Nergiz, kırık ayak parmağı yerine sağlam parmağını ameliyat edip 5 platin taktığını ileri sürdüğü doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, İl Sağlık Müdürlüğü de başlattığı soruşturma çerçevesinde yanlış parmağı ameliyat ettiği öne sürülen doktorun açığa alındığını bildirmişti.

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Yalova Yanlış parmağın ameliyat edildiği iddiası

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