Yanlış teşhisle 3 yaşındaki çocuğun felç olduğu iddiası

Mağdur çocuğa, hastaneye geldiği zamanki mevcut durumu itibariyle üst solunum yolları enfeksiyonu olduğu düşüncesiyle ateş düşürücü ve sıvı tedavisi uyguladığını belirten sanık Z.B, "Branş doktoru olmadığım için şikayetinin devam etmesi halinde branş doktoruna görülmesini tavsiye ettim. Benim uygulamış olduğum teşhis ve tedavinin hastada gördüğüm belirtilere göre uygun olduğunu düşünüyorum. Zaten hasta benden önce de aile hekimliğine muayene olmuş. Onun tarafından da aynı kanaate varılmıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan doktor Z.B, kendisinin dahiliye uzmanı olduğunu belirterek, "Olay tarihinde nöbetçiydim. O sıralarda gribal enfeksiyon, ateş, üşütme, titreme şikayetleriyle alakalı salgın vardı. Olay günü yaklaşık 250 hastaya baktım. Mağdur da onlardan biriydi." dedi.

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık doktor Z.B. ile avukatı katıldı. Duruşmada mağdur Nisan Tandoğan (9) bebek arabasıyla getirilirken, ailesi de hazır bulundu. Diğer sanık doktor M.K. ise duruşmaya katılmadı.

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, 2012'de rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuğun, götürüldüğü hastanede şeker komasına girdiğini anlamayıp yanlış teşhis koyarak felç kalmasına neden olduğu iddia edilen 2 doktorun, birer yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.

Mağdur çocuk Nisan Tandoğan'ın babası Şevket ve annesi Gönül Tandoğan ise davaya katılma talebinde bulunarak, sanıktan şikayetçi oldu.

Mahkeme, müştekiler ve avukatının davaya katılma talebini kabul etti. Duruşmaya katılmayan diğer sanık doktor M.K hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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- Duruşma sonrası aileden açıklama

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan anne Gönül Tandoğan, "Benim çocuğum şu an bu halde. Söylenecek bir şey yok. Hayatımı bitirdiler. 2 çocuğum daha var. Onların psikolojisi bozuldu. Ne söylesem boş. Konuşan, yürüyen çocuğum 6 yıldır bu halde. Omuzumda fiziğe götürüp getiriyorum. Biraz elini vicdanına koysunlar. Ben buraya ekmek dilenmeye gelmedim, adalet dilenmeye geldim. Adalet istiyorum." dedi.

Baba, Şevket Tandoğan ise sanık doktor Z.B'yi hakimin yarım saat boyunca dinlediğini iddia ederek, "5 dakika bizi dinlemiyor. Utanç verici. Tekrar tekrar soruyor, aynı şeyleri doktordan dinliyor. Bizim ne gecemiz ne gündüzümüz belli değil, bizi 5 dakika dinlemiyor. Bu ülke için, çoluğumuz çocuğumuz için hiç iyi bir şey değil." ifadelerini kullandı.

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