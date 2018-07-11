Yanlış teşhisle 3 yaşındaki çocuğun felç olduğu iddiası

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, 2012'de rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuğun, götürüldüğü hastanede şeker komasına girdiğini anlamayıp yanlış teşhis koyarak felç kalmasına neden olduğu iddia edilen 2 doktorun, birer yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.
Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık doktor Z.B. ile avukatı katıldı. Duruşmada mağdur Nisan Tandoğan (9) bebek arabasıyla getirilirken, ailesi de hazır bulundu. Diğer sanık doktor M.K. ise duruşmaya katılmadı.
Kimlik tespitinin ardından savunması alınan doktor Z.B, kendisinin dahiliye uzmanı olduğunu belirterek, "Olay tarihinde nöbetçiydim. O sıralarda gribal enfeksiyon, ateş, üşütme, titreme şikayetleriyle alakalı salgın vardı. Olay günü yaklaşık 250 hastaya baktım. Mağdur da onlardan biriydi." dedi.
Mağdur çocuğa, hastaneye geldiği zamanki mevcut durumu itibariyle üst solunum yolları enfeksiyonu olduğu düşüncesiyle ateş düşürücü ve sıvı tedavisi uyguladığını belirten sanık Z.B, "Branş doktoru olmadığım için şikayetinin devam etmesi halinde branş doktoruna görülmesini tavsiye ettim. Benim uygulamış olduğum teşhis ve tedavinin hastada gördüğüm belirtilere göre uygun olduğunu düşünüyorum. Zaten hasta benden önce de aile hekimliğine muayene olmuş. Onun tarafından da aynı kanaate varılmıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.
Mağdur çocuk Nisan Tandoğan'ın babası Şevket ve annesi Gönül Tandoğan ise davaya katılma talebinde bulunarak, sanıktan şikayetçi oldu.
Mahkeme, müştekiler ve avukatının davaya katılma talebini kabul etti. Duruşmaya katılmayan diğer sanık doktor M.K hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
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- Duruşma sonrası aileden açıklama
Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan anne Gönül Tandoğan, "Benim çocuğum şu an bu halde. Söylenecek bir şey yok. Hayatımı bitirdiler. 2 çocuğum daha var. Onların psikolojisi bozuldu. Ne söylesem boş. Konuşan, yürüyen çocuğum 6 yıldır bu halde. Omuzumda fiziğe götürüp getiriyorum. Biraz elini vicdanına koysunlar. Ben buraya ekmek dilenmeye gelmedim, adalet dilenmeye geldim. Adalet istiyorum." dedi.
Baba, Şevket Tandoğan ise sanık doktor Z.B'yi hakimin yarım saat boyunca dinlediğini iddia ederek, "5 dakika bizi dinlemiyor. Utanç verici. Tekrar tekrar soruyor, aynı şeyleri doktordan dinliyor. Bizim ne gecemiz ne gündüzümüz belli değil, bizi 5 dakika dinlemiyor. Bu ülke için, çoluğumuz çocuğumuz için hiç iyi bir şey değil." ifadelerini kullandı.
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- İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2009 doğumlu Nisan Tandoğan'ın 8 Mart 2012'de rahatsızlanarak Tuzla'da bulunan Çocuk Sağlığı Merkezi'ne götürüldüğü, burada kendisine üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konulduğu, şikayetinin geçmemesi üzerine 11 Mart 2012 tarihinde de Tuzla Devlet Hastanesi Acil Polikliniği'ne götürüldüğü, şüpheli doktor Z.B. tarafından da akut faranjit tanısı konularak çocuk hastalıkları uzmanına gönderildiği belirtildi.
Mağdur Nisan Tandoğan'ın 2 gün sonra da Yakacık Doğumevi Hastanesi'nde görev yapan çocuk hastalıkları uzmanı şüpheli doktor M.K. tarafından muayene edildiği bilgisi verilen iddianamede, mağdur çocuğa akut bronşit tanısı konularak tedavi düzenlendiği kaydedildi.
İddianamede, mağdur çocuğun genel durumunun ağırlaşması ve bilinç bulanıklığı yaşaması üzerine özel bir hastaneye götürüldüğü, burada mağdura diyabetik ketoasidoz tanısı konulması üzerine üniversite hastanesine sevk edildiği, burada da şeker komasına giren çocuğun sürekli bakıma muhtaç duruma geldiği ifade edildi.
Soruşturma sonucu Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurumu'ndan gelen 4 Ağustos 2014 tarihli raporda şüpheli doktorlar Z.B. ve M.K.'nın eylemlerinin tıp kurallarına uygun olduğu, olayda ihmal ya da kusurlarının bulunmadığının belirtildiği aktarılan iddianamede, bu nedenle doktorlar hakkında 3 Aralık 2014 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği anlatıldı.
İddianamede, şikayetçilerin bu karara yaptığı itiraz üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin kovuşturmaya yer olmadığına dair savcılık kararını kaldırdığı anlatılarak, Yargıtay'ın bu kararı üzerine tekrar soruşturma açıldığı belirtildi.
Yeniden hazırlanan iddianamede şüpheli doktorlar Z.B. ve M.K. hakkında, "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
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