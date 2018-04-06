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Yanlış WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 20:21 | Son Güncelleme

Denizli Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir'in daha sınav yapılmadan, ilçedeki okullara temmuz ayında atanacak okul müdür ve müdür yardımcılarının listesini yanlışlıkla WhatsApp'tan 'okul müdürleri' grubuna gönderdiği ileri sürüldü. Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan, 'torpil listesi' olarak nitelenen ve kısa sürede yayılan listeye basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Yanlış WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı

Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir, WhatsApp hattından, geçen 29 Mart'ta yanlışlıkla 'okul müdürleri' grubunda, okul müdür ve müdür yardımcılarının atamalarının yer aldığı listeyi paylaştı. Bazı okul müdür ve müdür yadımcılarının isim ve atamalarının yapılmasının istendiği okulların yer aldığı ileri sürülen liste, kısa sürede yayıldı. Müracaatları yapılan ve şu an sınav aşamasında olan atama sonuçlarının Temmuz ayında açıklanacak olmasına rağmen, şimdiden bazı isimlerin ve atanacakları okulların yer aldığı liste, 'torpil listesi' olarak nitelendirildi. Uyarılar üzerine Çiçekdemir, söz konusu listeyi sildi.

FOTT

Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan, Çiçekdemir'in yanlışlıkla paylaştığı listeye tepki gösterdi. Aydoğan, söz konusu listeden 'torpil listesi' diye bahsederek yaptığı basın açıklamasında, "Bu atamalarla ilgili liste bize de ulaştı. Emek hırsızlığı, adaletsizlik vardır. Yüzlerce öğretmenin alın terine, beklentisine hançer vurulmuştur. Kabul etmiyoruz, gerekli şikâyetleri yaptık. Eğer bu liste aynen ya da ağırlıklı şekilde atanırsa olayın takipçisi olacağız, suç duyurusunda bulunacağız. Bu emek hırsızlığına, kadrolaşmaya göz yummayacağız. Bakanlık maalesef liyakatsiz idareci atıyor. Liyakatsiz, beceriksiz, 'benden olsun' anlayışındaki idareciler, torpil listesini yanlışlıkla paylaşmış. Beceriksiz yöneticilerin paylamışını gerekli yerlere duyurduk, tavrımızı koyduk. Paylaşım, fark edilmesinin ardından silinmiş. Daha sınavlar yapılmadan, atamalar olmadan bu insanların liste yapması yüzlerce eğitimciye hakarettir" dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın müdür ve müdür yardımcılarıyla ilgili mülakat sınavlarının dün başladığı, sınavların ardından puanların açıklanacağı, daha sonra ise tercih döneminin ardından Temmuz ayında da atamaların yapılacağı öğrenildi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ise iddialarla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

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Denizli ilçe milli eğitim müdürü İbrahim Çiçekdemir

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Anani belleyen kadı, kimi kime sikayet edeceksin.
gayet güzel........ şaşırdım mı? hayır...şerefsizlik ahlaksızlık namussuzluk neyin zirvesinde? her gün yeni rekor kırılıyor......
kendi nasıl milli eğitim müdürü olduysa .. baksana tipe zeka belirtisi yok.
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