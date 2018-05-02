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Yanlışlıkla sınırı geçince gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 18:11 | Son Güncelleme

Gümrüklü sahada iş makinasıyla çalışırken yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçen işçi, Yunan askerlerince gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesinde çalışan işçi, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan iş makinasıyla yanlışlıkla geçtiği Yunanistan'da gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Pazarkule Sınır Kapısı'nda su kuyusu çalışması için Edirne Belediyesinden iş makinası yardımı istendi.

Belediye işçisi gümrüklü sahada hidromekle (kepçe) çalıştığı sırada yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine işçinin yanlışlıkla iş makinasıyla manevra yaptığı sırada Yunanistan toprağına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Gürkan, Oristiada'da karakola götürülen işçinin serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne işçi Pazarkule

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