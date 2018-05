Yanny mi Laurel mi? Sosyal medyada yeni tartışma!

Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada paylaşılan bir elbise resminin rengi bir anda tüm dünyanın meselesi oluvermişti. Paylaşılan resim üzerine haberler yapılmış, makaleler yazılmıştı. Yine bu sefer Twitter'dan yapılan bir paylaşım nedeniyle benzer bir tartışma patlak vermiş durumda.

Twitter'da paylaşılan bir ses kaydı üzerine büyük bir tartışma dönüyor. Ses kaydı ile ilgili olarak insanlara "yanny" (yanni) kelimesini mi yoksa "laurel" (lourıl) kelimesini mi duydukları soruluyor. Bazıları yanny kelimesini duyduğunu söylerken diğerleri laurel sesini duyduklarını belirtiyor. Her iki tarafta da karşı tarafın nasıl başka bir şey duyduğunu inanamadıklarını belirtiyorlar. Peki siz ne duyuyorsunuz?

ÜST ÜSTE BİNDİRİLMİŞ

Sesi inceleyen bazı kullanıcılar yanny ve laurel seslerinin üst üste bindirildiği ve ses parçası hızlandırıldığında ev yavaşlatıldığında iki farklı sesin sırayla duyulabildiğini belirtiyorlar.

