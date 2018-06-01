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"Yapay zekanın etkilerini 4-5 yıl sonra daha fazla hissedeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 23:40 | Son Güncelleme

RTÜK Üyesi Taha Yücel: - "Yapay zekanın etkilerini 4-5 yıl sonra daha fazla hissedeceğiz. Bu yüzden gençlerin yapay zekayla ilgili kendilerini hazırlamalarını, ileriye dönük teknolojik alanlarla ilgilenmelerini ve buna göre kariyerlerini yaparken de ihtiyaç duyacakları yazılımla ilgilenmelerini istiyoruz"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Taha Yücel, "Yapay zekanın etkilerini 4-5 yıl sonra daha fazla hissedeceğiz. Bu yüzden gençlerin yapay zekayla ilgili kendilerini hazırlamalarını, ileriye dönük teknolojik alanlarla ilgilenmelerini ve buna göre kariyerlerini yaparken de ihtiyaç duyacakları yazılımla ilgilenmelerini istiyoruz." dedi.

RTÜK üyeleri Taha Yücel ve Ebubekir Şahin, Konya'da ONHAL Gönüllüleri Derneği tarafından Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen iftarda gençlerle bir araya geldi.

Yücel, Konya'da güzide bir okulun çatısı altında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "Hem teknolojik konuları hem de ecdadını anlatıyoruz"

Gençlerin kendileri için çok değerli olduğunu hatırlatan Yücel, şunları kaydetti:

"Gençler inşallah lise çağından başlayarak kariyerlerinde çok iyi noktalara gelecekler. Zaman zaman çeşitli illerdeki gençlerden bize davetler geliyor. Geçen hafta İskenderun'da yapay zekayı anlatmıştık. Yine burada gençlerimize yapay zekayı, internet okuryazarlığını anlatıyoruz. Bunlar önemli konular. RTÜK olarak yaptığımız çalışmalar var. Bunlar gençlerle paylaştığımız genel konular arasında yer aldı. Gençlere hem teknolojik konuları hem de ecdadını anlatıyoruz. Bu ülkenin gençler için neleri verdiğini ve yine bu ülkenin gençlerin için ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Böylece hem maddi hem de manevi olarak güçlenmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz."

- "Yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var"

Yücel, gençlerin üniversite eğitimi aldıklarında yapay zekayı daha iyi hissedeceğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle yapay zekayla birlikte ileriye dönük iş alanları değişiyor. Yapay zeka bazı iş alanlarını zora sokacak bazı iş alanlarının da oluşmasına sebep olacak. Yapay zekanın etkilerini 4-5 yıl sonra daha fazla hissedeceğiz. Bu yüzden gençlerin yapay zekayla ilgili kendilerini hazırlamalarını, ileriye dönük teknolojik alanlarla ilgilenmelerini ve buna göre kariyerlerini yaparken de ihtiyaç duyacakları yazılımla ilgilenmelerini istiyoruz. Yazılımda yapay zekaya çok fazla katkı sağlayacak bir potansiyelimiz var. Bu konuda da yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. Gençlerin, interneti, bilgisayarı, oyunu daha çok vakit harcamayla değil de kendilerini hazırlamaları noktasında kullanılmalarını istiyoruz. Yapay zeka aslında her alanda var. Yalnızca bilgisayar mühendisliğinde değil tıpta, tarımda ve elektronikte var. Yani gelecekte her alanda var. O yüzden yapay zekayı iyi anlayıp hangi işi yapıyorsak yapay zekayı da o işin içine sokmamız lazım. Biz de gençleri bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz."

Ebubekir Şahin de ONHAL Gönüllüleri Derneği'nin daveti üzerine Konya'ya geldiklerini söyledi.

Gençlerin bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri çok yakından takip etmesi gerektiğini anlatan Şahin, "Gençler bizi bir söyleşi yapmak için aylar öncesinde davet etmişti. Biz de onları kırmadık. Ramazan ayına denk gelmesi de ayrı bir güzellik oldu. Buradan mezun olan öğrencilerimiz, şehit ve gazi aileleriyle iftarımızı açtık. Öğrencilere sosyal anlamda artı katacak bir organizasyon olmuş. Öğrencilerimizin böyle organizasyonları henüz bu yaşlarında yapmalarını destekliyoruz." diye konuştu.

Programa şehit ailelerinin yanı sıra öğrencler, veliler, öğretmenler, mezunlar ve çok sayıda davetli katıldı.

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iftar Konya RTÜK Üyesi Ebubekir Şahin RTÜK Üyesi Taha Yücel

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