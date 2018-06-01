Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Taha Yücel, "Yapay zekanın etkilerini 4-5 yıl sonra daha fazla hissedeceğiz. Bu yüzden gençlerin yapay zekayla ilgili kendilerini hazırlamalarını, ileriye dönük teknolojik alanlarla ilgilenmelerini ve buna göre kariyerlerini yaparken de ihtiyaç duyacakları yazılımla ilgilenmelerini istiyoruz." dedi.

RTÜK üyeleri Taha Yücel ve Ebubekir Şahin, Konya'da ONHAL Gönüllüleri Derneği tarafından Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen iftarda gençlerle bir araya geldi.

Yücel, Konya'da güzide bir okulun çatısı altında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "Hem teknolojik konuları hem de ecdadını anlatıyoruz"

Gençlerin kendileri için çok değerli olduğunu hatırlatan Yücel, şunları kaydetti:

"Gençler inşallah lise çağından başlayarak kariyerlerinde çok iyi noktalara gelecekler. Zaman zaman çeşitli illerdeki gençlerden bize davetler geliyor. Geçen hafta İskenderun'da yapay zekayı anlatmıştık. Yine burada gençlerimize yapay zekayı, internet okuryazarlığını anlatıyoruz. Bunlar önemli konular. RTÜK olarak yaptığımız çalışmalar var. Bunlar gençlerle paylaştığımız genel konular arasında yer aldı. Gençlere hem teknolojik konuları hem de ecdadını anlatıyoruz. Bu ülkenin gençler için neleri verdiğini ve yine bu ülkenin gençlerin için ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Böylece hem maddi hem de manevi olarak güçlenmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz."