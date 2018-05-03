Yapı Kredi ilk çeyrekte 1,2 milyar lira kar elde etti

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi'nin ilk çeyrek net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 1 milyar 244 milyon lira olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, yılın ilk çeyreğinde nakdi ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine 289 milyar lira kaynak sağladı.

Toplam nakdi kredilerini 205 milyar liranın üzerine taşıyan Yapı Kredi’nin toplam mevduatı ise 180 milyar lirayı aştı.Bankanın toplam aktifleri 328,7 milyar liraya yükselirken, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 14 olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte Yapı Kredi'nin net karı, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 1 milyar 244 milyon liraya ulaşırken, maddi özkaynak karlılığı ise yüzde 17,1 seviyesine geldi.

- "Temel bankacılık faaliyetlerine dayalı büyüme"

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yılın ilk çeyreğinde küresel belirsizliklere bağlı olarak ekonomide dalgalı bir seyrin yaşandığını, Yapı Kredi'nin ise bu dönemde temel bankacılık faaliyetlerine dayalı bir büyüme gerçekleştirdiğini dile getirdi.