HABER

Yapı Kredi ilk çeyrekte 1,2 milyar lira kar elde etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 09:37 | Son Güncelleme

Bankanın ilk çeyrek net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 1 milyar 244 milyon lira olarak gerçekleşti - Yapı Kredi Üst Yöneticisi Erün: - "Nakdi ve gayri nakdi kredilerimizin 289 milyar liraya çıktığı yılın ilk çeyreğinde, toplam mevduatımız ise 180 milyar liraya ulaştı"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi'nin ilk çeyrek net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 1 milyar 244 milyon lira olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, yılın ilk çeyreğinde nakdi ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine 289 milyar lira kaynak sağladı.

Toplam nakdi kredilerini 205 milyar liranın üzerine taşıyan Yapı Kredi’nin toplam mevduatı ise 180 milyar lirayı aştı.Bankanın toplam aktifleri 328,7 milyar liraya yükselirken, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 14 olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte Yapı Kredi'nin net karı, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 1 milyar 244 milyon liraya ulaşırken, maddi özkaynak karlılığı ise yüzde 17,1 seviyesine geldi.

- "Temel bankacılık faaliyetlerine dayalı büyüme"

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yılın ilk çeyreğinde küresel belirsizliklere bağlı olarak ekonomide dalgalı bir seyrin yaşandığını, Yapı Kredi'nin ise bu dönemde temel bankacılık faaliyetlerine dayalı bir büyüme gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Toplam aktiflerinin 328,7 milyar liraya yükseldiğini anlatan Erün, "Nakdi ve gayri nakdi kredilerimizin 289 milyar liraya çıktığı yılın ilk çeyreğinde, toplam mevduatımız ise 180 milyar liraya ulaştı. Mevduat artışımızda TL bazlı hesaplar etkili olurken, özel bankalar arasında kredi ve mevduat pazar paylarımız sırasıyla yüzde 15,8 ve yüzde 15,5’e yükseldi. Net karımız ise 1 milyar 244 milyon lira olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Erün, Yapı Kredi’nin 2018 ile birlikte yeni bir döneme başladığını aktararak, "Kısa bir süre önce aldığımız sermaye artırım kararı hem ana hissedarlarımız hem de yabancı yatırımcıların ülkemize ve Yapı Kredi’ye olan güveninin çok önemli bir göstergesi. Kurulduğu ilk günden beri sektöre kazandırdıkları ile 'ilklerin bankası' olan Yapı Kredi’nin bu sermaye artışı sadece bankanın değil ülkemizin de büyümesine katkı sağlayacak." görüşlerini kaydetti.

Yunan askerleri gözaltına aldı!Yunan askerleri gözaltına aldı!
24 Haziran erken seçimi öncesi oy oranını açıkladı! Bu iddia Ankara'yı karıştıracak24 Haziran erken seçimi öncesi oy oranını açıkladı! Bu iddia Ankara'yı karıştıracak
AK Parti'de kritik tarih 6 MayısAK Parti'de kritik tarih 6 Mayıs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yapı Kredi

En Çok Okunan Haberler

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var

Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Seren Serengil'in foyası ortaya çıktı

Seren Serengil'in foyası ortaya çıktı

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İlginizi Çekebilir

Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Şok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi

Şok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!

Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!

Çukur dizisi gerçek oldu!

Çukur dizisi gerçek oldu!

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

2 Mayıs Şans Topu sonuçları: 2 kişiye 395 bin lira!

2 Mayıs Şans Topu sonuçları: 2 kişiye 395 bin lira!

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Cavit Bircan, engelli raporuyla ÖTV indirimli otomobil aldı

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Cavit Bircan, engelli raporuyla ÖTV indirimli otomobil aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.