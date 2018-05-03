Yapı Kredi ilk çeyrekte 1,2 milyar lira kar elde etti

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi'nin ilk çeyrek net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 1 milyar 244 milyon lira olarak gerçekleşti.
Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, yılın ilk çeyreğinde nakdi ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine 289 milyar lira kaynak sağladı.
Toplam nakdi kredilerini 205 milyar liranın üzerine taşıyan Yapı Kredi’nin toplam mevduatı ise 180 milyar lirayı aştı.Bankanın toplam aktifleri 328,7 milyar liraya yükselirken, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 14 olarak gerçekleşti.
İlk çeyrekte Yapı Kredi'nin net karı, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 1 milyar 244 milyon liraya ulaşırken, maddi özkaynak karlılığı ise yüzde 17,1 seviyesine geldi.
- "Temel bankacılık faaliyetlerine dayalı büyüme"
Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yılın ilk çeyreğinde küresel belirsizliklere bağlı olarak ekonomide dalgalı bir seyrin yaşandığını, Yapı Kredi'nin ise bu dönemde temel bankacılık faaliyetlerine dayalı bir büyüme gerçekleştirdiğini dile getirdi.
Toplam aktiflerinin 328,7 milyar liraya yükseldiğini anlatan Erün, "Nakdi ve gayri nakdi kredilerimizin 289 milyar liraya çıktığı yılın ilk çeyreğinde, toplam mevduatımız ise 180 milyar liraya ulaştı. Mevduat artışımızda TL bazlı hesaplar etkili olurken, özel bankalar arasında kredi ve mevduat pazar paylarımız sırasıyla yüzde 15,8 ve yüzde 15,5’e yükseldi. Net karımız ise 1 milyar 244 milyon lira olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
Erün, Yapı Kredi’nin 2018 ile birlikte yeni bir döneme başladığını aktararak, "Kısa bir süre önce aldığımız sermaye artırım kararı hem ana hissedarlarımız hem de yabancı yatırımcıların ülkemize ve Yapı Kredi’ye olan güveninin çok önemli bir göstergesi. Kurulduğu ilk günden beri sektöre kazandırdıkları ile 'ilklerin bankası' olan Yapı Kredi’nin bu sermaye artışı sadece bankanın değil ülkemizin de büyümesine katkı sağlayacak." görüşlerini kaydetti.
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