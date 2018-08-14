HABER

Yapı Kredi’de üst düzey atama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 09:45 | Son Güncelleme

Yapı Kredi’nin, İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hakan Alp getirildi - Alp, yeni görevine gerekli resmi onayların tamamlanmasının ardından başlayacak - Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün: - "İnsan kaynakları alanında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle, bankacılık dahil pek çok farklı sektörde önemli başarılara imza atan Hakan Alp’in bankamıza büyük değer katacağına inanıyorum. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi’nin, İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hakan Alp atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi’nin, İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hakan Alp getirildi. Alp, yeni görevine gerekli resmi onayların tamamlanmasının ardından başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, “İnsan kaynakları alanında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle, bankacılık dahil pek çok farklı sektörde önemli başarılara imza atan Hakan Alp’in bankamıza büyük değer katacağına inanıyorum. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

\

- Hakan Alp hakkında

Meslek hayatına 1991 yılında Garanti Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda başlayan Alp, 1997-1999 yılları arasında aynı bankanın Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. Humanitas Doğuş İnsangücü Yönetimi AŞ’de, 2000-2003 yılları arasında Eğitim, Üst Düzey Yönetici Geliştirme, Mali ve İdari İşler ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunan Alp, 2003-2005 yılları arasında Tansaş Perakande Mağazacılık’ta İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı ve 2006 yılında Sütaş’ta İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu.

2007 yılında QNB Finansbank’ta İnsan Kaynakları Grup Yöneticisi olarak çalışmaya başlayan Alp, 2010 yılından itibaren aynı bankanın İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürdü. 1968 doğumlu Hakan Alp, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezunu oldu.

PARTNERNalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...Nalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...
İstanbul'da dev 'bonus' operasyonu! 45 milyonluk vurgunİstanbul'da dev 'bonus' operasyonu! 45 milyonluk vurgun
Tüm Türkiye'de aranan eski emniyet müdürü Atilla Eser yakalandıTüm Türkiye'de aranan eski emniyet müdürü Atilla Eser yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atama Yapı Kredi

En Çok Okunan Haberler

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 4 isim birden geliyor! Birisi bomba

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 4 isim birden geliyor! Birisi bomba

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyada CHP'den istifa ettiğini duyudu!

Sosyal medyada CHP'den istifa ettiğini duyudu!

İstanbul'da dev 'bonus' operasyonu! 45 milyonluk vurgun

İstanbul'da dev 'bonus' operasyonu! 45 milyonluk vurgun

Tüm Türkiye'de aranan eski emniyet müdürü Atilla Eser yakalandı

Tüm Türkiye'de aranan eski emniyet müdürü Atilla Eser yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi’nde 9 metrelik kuyu gizemi

İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi’nde 9 metrelik kuyu gizemi

ABD krizi ile ilgili çarpıcı sözler! 'Erdoğan pişman oldu'

ABD krizi ile ilgili çarpıcı sözler! 'Erdoğan pişman oldu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.