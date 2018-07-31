Yapı Kredi'den 2 milyar 471 milyon TL net kar

2020 vizyonu doğrultusunda haziran ayında sermayesini 4,1 milyar lira artıran Yapı Kredi’nin, sermaye yeterlilik rasyosu bir önceki çeyreğe göre 104 puan artış ile yüzde 13,9 olarak gerçekleşti. Konsolide aktif toplamı 365,1 milyar liraya yükselen bankanın net karı ise 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 2 milyar 471 milyon liraya ulaştı.

"Ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamak, bilançomuzu daha da güçlendirmek adına ilk yarıda sermayemizi 4,1 milyar lira artırdık. Son 10 yılda Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük bedelli sermaye ihracı olan bu işlemle küresel belirsizliğe rağmen ana hissedarlarımızın arkamızdaki güçlü desteğini ve ülkemize duyulan güveni bir kez daha teyit ettik. Mayıs ayında 19 ülkeden 48 bankanın katılımıyla 1,5 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladık. Geçtiğimiz yılın 15 baz puan altında bir maliyet ile yüzde 111 oranında yenilediğimiz bu kredi ile ihracatçı firmalarımızı ve ülke ekonomimizi desteklemeye her zaman olduğu gibi devam ediyoruz. 2020 vizyonumuz kapsamında bankacılığın pek çok alanına dokunan stratejik hedeflerimize odaklanarak somut adımlarla ilerliyoruz.

Güçlü mali yönetim, dengeli büyümeyi gözeten çalışmalarımız ve her şeyden önemlisi insan odaklı bankacılık anlayışımızla 2018 yılının ilk yarısında çok değerli kazanımlar elde ettik. Bu dönemde toplam konsolide aktiflerimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29, 2017 sonuna göre yüzde 11 oranında artırarak 365,1 milyar liraya, nakdi ve gayri nakdi kredilerimizi 314,4 milyar liraya çıkardık. Nakdi kredilerimiz 222,2 milyar lira olurken, özel bankalar kredi pazar payımız, KGF kredilerinin yarattığı hacmin de desteği ile yüzde 16,2 oldu. Kredi kullandırımlarımızda, ülkemizin geleceğini oluşturacak projelerin finansmanına destek sağlamayı bir öncelik olarak belirledik. Toplam mevduatımız 192,8 milyar liraya çıkarken, bu alanda pazar payımız yüzde 15,5 olarak gerçekleşti. Maddi öz kaynak karlılığımız ise sermaye hariç tutulduğunda geçen yılın aynı dönemine göre 165 baz puan artış ile yüzde 16,4’e ulaştı."