Yapı Kredi'den 2017'de 3,6 milyar TL net kar

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi'nin net karı 2017 yılında önceki yıla göre yüzde 33’lük yükselişle 3,6 milyar TL oldu.

Yapı Kredi açıklamasına göre, banka 2017 yılında nakdi ve gayri nakdi krediler ile ülke ekonomisine yaklaşık 279 milyar TL kaynak sundu. Toplam nakdi kredilerini yüzde 13'lük büyümeyle 200 milyar TL’ye yükselten Yapı Kredi'nin toplam mevduat hacmi 173 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankanın toplam aktifleri 320 milyar TL’ye yükselirken, sermaye yeterlilik rasyosu ise 28 baz puan yükselerek yüzde 14,5 seviyesine ulaştı. Yapı Kredi’nin ortalama maddi özkaynak karlılığı 170 baz puan artışla yüzde 13,6, net karı ise bir önceki yıla göre yüzde 33’lük bir yükselişle 3,6 milyar TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, bankanın güçlü sermaye yapısı ile uluslararası piyasalardaki finansman çeşitliliğini dengeli ve etkin bir biçimde kullandığını belirtti. Dengeli büyüme stratejisi ile 2017 yılında da başarılı performansını devam ettiren Yapı Kredi’nin ekonomiye sağladığı katkı yüzde 14 artışla 279 milyar TL’ye yükseldiğini aktaran Erün, "Nakdi kredileri yüzde 13 artışla 200 milyar TL’ye çıkan Yapı Kredi, ülke ekonomisi için kritik olan projeleri 2017 yılında da desteklemeye devam etti. 2017 sonunda mevduatı yüzde 10 artışla 173 milyar TL’ye ulaşan Yapı Kredi’nin toplam gelirleri ise yüzde 11 artışla 13,8 milyar TL’ye çıktı." değerlendirmesinde bulundu.