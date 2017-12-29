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Yapılan anonsa rağmen sonunu hazırladı! Sığınaktan çıkan terörist askere ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 14:55 | Son Güncelleme 1 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon görüntülendi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ve jandarma özel harekat (JÖH) timlerinin Refahiye ilçesi Söğütlü köyü Koç mezrası kırsalında dün başlattığı operasyon sürüyor. Helikopter ile savaş uçaklarının da destek verdiği operasyon, bölgede bulunan Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu tarafından yönetiliyor. Askerlerin karla kaplı, ormanlık ve sarp bir arazide kararlılıkla yürüttüğü operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı. Operasyonda, helikopter ile bölgeye inen birlikler, bir süre yürüyerek arazi arama taraması yaptı. Birlikler, bu sırada teröristlerce ormanlık alanda toprak kazılarak yapılan bir sığınağı tespit etti.

'TESLİM OL' ÇAĞRISINDAN SONRA ATEŞ AÇTI

Birlikleri yöneten albay Aksoylu, terörist bulunduğu anlaşılan sığınağın etrafının askerlerce çevrilmesinin ardından içerideki teröriste, "Devletin şefkatine sığının. Size namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum, teslim olmanız halinde canınıza herhangi bir halel gelmeyecek." şeklinde anons yaparak "teslim ol" çağrısında bulundu.

Güvenlik güçlerinin uyarı ateşi sonrası sığınaktan çıkıp güvenlik güçlerine ateş açan bir terörist, yaşanan çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Çatışma sonrası, bölge bir savaş uçağı tarafından da bombalandı.

Yaşanan çatışma anı ise görüntülendi. Çatışma sonrası gerekli tedbirleri alarak sığınağa giren Mehmetçik, etkisiz hale getirilen teröriste ait bir kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda mutfak tüpü, çay, şeker, un gibi bir çok yaşam malzemesi ele geçirdi.Güvenlik güçlerinin bölgede teröristlere yönelik operasyonu devam ediyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
terörist Erzincan Güvenlik Güçleri Refahiye

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hala terörü destekleyen chp ve benzeri konuşanları bu arazide 1 gün bırakacaksınız akıllanırlar.
tek bir terörist kalmayacak
hayvan dedıgımız canlıların yaşamadıgı bu yerlerde hayvandan daha gelışmiş hayvanlar amaçları kafaları neye hukmedıyorsa bızlerı herşeyıyle hımayesınde barındıran devletımıze mılletımıze polısımıze askerımıze kurşun sıkan bu şeref hasiyetin den yoksun bu kahpelere oldugu yerde imha eden tüm güvenlık guçlerımıze sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz
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