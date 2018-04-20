Yapılan su biriktirme deposu 2 mahalleyi rahatlatacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Balıbey ve Yeniköy mahallelerinin ortak kullandıkları ve sık sık arızalara neden olan 8 kilometrelik terfi hattı üzerinde başlattığı 50 tonluk içme suyu biriktirme deposu imalatında sona yaklaştı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu tüketmelerini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Kula’nın Balıbey ve Yeniköy mahallelerinin ortak kullandıkları ve 8 kilometrelik terfi hattının çok uzun olmasından dolayı sık sık arızların meydana gelmesinin önüne geçmek için başlattığı içme suyu biriktirme deposu imalatına devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu 50 tonluk biriktirme deposunda ayrıca elektrik hattı çekim işlemleri de son sürat devam ediyor.
Saatte 43 metreküplük içme suyu arıtılacak
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda Balıbey Mahallesi’ne kazandırılan saatte 43 metreküplük arıtma kapasitesine sahip içme suyu arıtma tesisinden Balıbey ve Yeniköy mahallesi sakinlerine daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin edilecek.
“Hizmetlerden memnunuz”
Balıbey Mahalle Muhtarı Fahri Çakal, “Mahallemizde bulunan 8 kilometrelik terfi hattında sık sık arızalar meydana geliyordu. Susuz kalmamamız için MASKİ hat üzerine 50 tonluk biriktirme deposu inşa ediyor. Mahallemize daha önce arıtma tesisi de kurulmuştu. Hizmetlerden memnunuz. Biriktirme depomuz tamamlandığında inşallah her şey zamanla iyi olacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.
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