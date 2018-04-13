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"Yapılan yardımlar topraklarımıza bereket olarak dönüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 11:19 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı: - "İnsani yardım boyutunda Türkiye gayrisafi milli hasılayla kıyaslandığında dünyada birinci. Hala ekonomik büyümeye de devam ediyoruz. Bizim milletimizin yaptığı yardımlar topraklarımıza bereket olarak dönüyor" -"(Zeytin Dalı Harekatı) Milletimiz o kadar şanlı bir millet ki gazilerimiz dahil kadın, erkek, genç, yaşlı birçok insan bu operasyonda milletinin, devletinin ve ordusunun arkasında. Herkes operasyona katkıda bulunmak için uğraşıyor"

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılayla kıyaslandığında insani yardımlarda dünyada birinci olduğunu belirterek, "Hala ekonomik büyümeye de devam ediyoruz. Bizim milletimizin yaptığı yardımlar, topraklarımıza bereket olarak dönüyor." dedi.

Kavakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki sürecin sivil kadın, çocuk ve erkeklerin katliamıyla başladığını belirterek, olaylar karşısında tüm dünya gözlerini ve kulaklarını tıkarken, Türkiye'nin insani olarak yapması gerekeni yaptığını ve üzerine düşen insani görevi yerine getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli'ye hiçbir ayrım yapmadan gönlünü ve sofrasını açtığını anlatan Kavakcı, şöyle devam etti:

"Onun da ötesinde önce Fırat Kalkanı şimdi ise Zeytin Dalı operasyonu ile bölgede yaşayan Suriyeli Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin huzur içinde yaşayabileceği, terörden temizlenmiş bir bölge oluşturmak için çabalıyor. Mehmetçiklerimiz Özgür Suriye Ordusu ile omuz omuza çarpışıyor. Tabii şehitlerimiz var, onları rahmetle yad ediyoruz, ailelerine hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Milletimiz o kadar şanlı bir millet ki gazilerimiz dahil kadın, erkek, genç, yaşlı birçok insan bu operasyonda milletinin, devletinin ve ordusunun arkasında. Herkes operasyona katkıda bulunmak için uğraşıyor. İnsani yardım boyutunda ise Türkiye gayrisafi milli hasılayla kıyaslandığında dünyada birinci. Hala ekonomik büyümeye de devam ediyoruz. Bizim milletimizin yaptığı yardımlar topraklarımıza bereket olarak dönüyor."

Kavakcı, bir yandan operasyonlar ve mücadele devam ederken, diğer yandan da ülkenin ekonomisinin gelişip büyüdüğünü vurguladı.

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