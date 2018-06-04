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"Yapım ittifakıyla, yıkım ittifakı karşı karşıya"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 05:42 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: - "İYİ Parti, CHP, HDP ve Saadet Partisi, beş benzemez sıfatıyla bir araya geldiler ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için bir araya gelmediler. Sadece iktidarı yıkalım, değiştirelim" - "Yapım ittifakıyla, yıkım ittifakı karşı karşıya. Kararı millet verecek"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, muhalefet partilerinin tek amacının iktidarı yıkmak ve değiştirmek olduğunu belirterek, "İYİ Parti, CHP, HDP ve Saadet Partisi, beş benzemez sıfatıyla bir araya geldiler ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için bir araya gelmediler." dedi.

Akçay, Turgutlu ilçesindeki sahur programları kapsamında oda başkanları ve muhtarlarla bir araya gelerek, 24 Haziran'da yapılacak seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için vatandaşlardan destek isteyen Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mimarları olarak Meclis'teki üstünlüklerinin sistemi yerleştirme konusunda kendilerine fayda sağlayacağını bildirdi.

Muhalefet partilerini eleştiren Akçay, şunları söyledi:

"İYİ Parti, CHP, HDP ve Saadet Partisi, beş benzemez sıfatıyla bir araya geldiler ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için bir araya gelmediler. Sadece iktidarı yıkalım, değiştirelim. Ondan sonrası Allah Kerim. Hele bir de şu Demirtaş’ı serbest bıraktıralım."

"Yapım ittifakıyla, yıkım ittifakı karşı karşıya. Kararı millet verecek." diyen Akçay, milleti bu gerçekler konusunda bilgilendirmenin başlıca görevleri olduğunu kaydetti.

Sahur programına Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve MHP İlçe Başkanı Orhan Sayar ile partililer eşlik etti.

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