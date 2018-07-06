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Yaptığı "kurşun geçirmez" yeleği giyip ateş ettiren şifacı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 01:39 | Son Güncelleme

Yaptığı "kurşun geçirmez" yeleği giyip ateş ettiren şifacı öldü

Nijerya'da şifacı olduğunu iddia eden 26 yaşındaki Nijeryalı Chinaka Adoezuwe, kendisinin ürettiği ve "kurşun geçirmez" olduğunu öne sürdüğü yeleği denemek amacıyla giyip müşterisine ateş ettirmesinin ardından hayatını kaybetti.

Nijerya'da yayımlanan PUNCH gazetesinin bir görgü tanığına dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki İmo eyaletinde yaşayan Nijeryalı şifacı Adoezuwe, müşterisi Chukwudi Ijezie'nin talebi üzerine kurşun geçirmez olduğunu iddia ettiği bir yelek üretti.

Yeleği kendi üzerinde denemek isteyen şifacı, Ijezie'den kendisine ateş etmesini istedi. Yeleği giyen şifacı Adoezuwe, müşterisinin açtığı ateş sonucu öldü.

Olayla ilgili açıklama yapan bir görgü tanığı, "Kurşun, şifacının bedenine girdi ve o anda hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Nijerya polisi olayı doğrulayarak, şifacıya ateş edip ölümüne neden olan müşterinin yakalandığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
kurşun geçirmez yelek nijerya

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