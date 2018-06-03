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"Yaptığımız en önemli değişim bütün özgürlüklerin önünü açmak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 04:00 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Biz iktidara geldiğimizde tüm hak ve özgürlüklerin önünü açtık. Demokrasiye sıkı sıkı sarıldık. Demokrasimizi güçlendirecek adımlar attık. Çok hizmetler yaptık. Ulaşım, sağlık, ekonomi ve sosyal politikalar. Farklı farklı hizmetler yaptık. Bizim için yaptığımız en önemli değişim bütün özgürlüklerin önünü açmak oldu. Yaşam tarzına bakılmaksızın herkes dilediğince özgür bir şekilde bu ülkede yaşam hakkına sahip"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz iktidara geldiğimizde tüm hak ve özgürlüklerin önünü açtık. Demokrasiye sıkı sıkı sarıldık. Demokrasimizi güçlendirecek adımlar attık. Çok hizmetler yaptık. Ulaşım, sağlık, ekonomi ve sosyal politikalar. Farklı farklı hizmetler yaptık. Bizim için yaptığımız en önemli değişim bütün özgürlüklerin önünü açmak oldu. Yaşam tarzına bakılmaksızın herkes dilediğince özgür bir şekilde bu ülkede yaşam hakkına sahip." dedi.

Bakan Kaya, iftar programının ardından Fatih Belediyesi tarafından Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen geleneksel "Baklava Alayı" törenine katıldı. Etkinlikte baklava dağıtan Kaya, vatandaşlarla sohbet etti. Ardından AK Karavan'da vatandaşlarla buluşan Bakan Kaya, Sultanahmet'te gençlerle çay sohbetinde bir araya geldi.

AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nın bir otelde düzenlediği sahur programına katılan Bakan Kaya, 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlattı. Kaya, o dönemde kadınların, başı açık ve başörtülü diye ayrıldığını dile getirdi.

Türkiye'de son 16 yılda yaşanan değişimlerle ve hizmetlerle ilgili bilgi veren Bakan Kaya, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak 16 yıldır ülkemize çok büyük hizmetler yaptık. Bu hizmetleri biz yapmaya başladığımızda siz gençler bebektiniz. Onun için Türkiye'nin dününü ve bugününü sizlere anlatmamız lazım. Anneleriniz, babalarınız ve dedeleriniz bu ülkenin geçmişini biliyor. Biz iktidara geldiğimizde tüm hak ve özgürlüklerin önünü açtık. Demokrasiye sıkı sıkı sarıldık. demokrasimizi güçlendirecek adımlar attık. Çok hizmetler yaptık. Ulaşım, sağlık, ekonomi ve sosyal politikalar. Farklı farklı hizmetler yaptık. Bizim için yaptığımız en önemli değişim bütün özgürlüklerin önünü açmak oldu. Yaşam tarzına bakılmaksızın herkes dilediğince özgür bir şekilde bu ülkede yaşam hakkına sahip. Bütün ayrımcılığı kaldırdık. Başörtülü kızlarımız artık istedikleri gibi üniversitede okuyorlar."

Kaya, dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, bunu Dünya Bankası'nın 2017 raporlarında yazdığını belirtti. Bugün Türkiye'nin bütün borçlarını ödemiş, dünyada insani kalkınma yardımlarında birinci sıra olan bir ülke haline gelindiğine işaret eden Kaya, mutlak yoksulluğu sıfıra indirmek için çalıştıklarını söyledi.

24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim ülkemiz için büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Gençlerimize güveniyoruz. Seçilme yaşını 18'e indirdik. Bu kadar gençliğine güvenen bir liderimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Biz Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde bu ülkeyi çok daha güzel yerlere taşımayı hayal ettik ve hedefler koyduk. Projelerimizle milletimizin önündeyiz. İnşallah biz başaracağız. İnanıyoruz ve başaracağız. 15 Temmuz'un ardından iradesine ve istiklaline sıkı sıkı bağlı bir Türkiye var."

Gençlere destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Kaya, "24 Haziran'a kısa bir süre kaldı, sizlerden ricam her birinizin en azından telefon rehberindeki genç kardeşlere ulaşması. Eşiniz dostunuz ve akrabalarınız hepsine ulaşın. Hem Cumhurbaşkanımız hem de Meclis için bu seçimlerde desteğini isteyelim. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Hedeflerimiz hayallerimiz bu büyük güçlü Türkiye'yi daha da büyütmek. Güçlü bir ülkeye ne lazım? Güçlü bir lider lazım. Güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.

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Fatma Betül Sayan Kaya Baklava Alayı Ramazan sahur

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