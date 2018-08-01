HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği için taziye mesajı yayımladı.

Toprak, mesajında, terör örgütü PKK'nın 35 yıldır ülke üzerindeki hain emellerini gerçekleştirmek için gerek sivil vatandaşlara gerekse de güvenlik güçlerine alçakça saldırmaktan imtina etmediğini belirtti.

Bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha acı bir şekilde gösterdiğini aktaran Toprak, şunları kaydetti:

"Savunmasız bir annenin ve 11 aylık masum bir bebeğin canına kast ederek ocaklara kor düşüren bu gözü dönmüş canilere, acılı babanın 'vatana iki canımızı verdik, feda olsun' şeklindeki cevabı, bebek katili örgütün amaçlarına asla ulaşamayacaklarının kesin kanıtı ve kararlılığımızın dosta, düşmana en net şekilde ilanıdır. 25 yaşındaki eşini, daha süt kokan 11 aylık yavrusunu bu topraklar için şehit veren kardeşimizin acısını milletçe paylaşırken, sözümüz olsun ki bize bu acıyı yaşatanların yaptıkları yanına kalmayacaktır."

Şehitlere rahmet dileyen Toprak, ailelere sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

