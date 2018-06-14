ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı verilen 375 milyar dolar ticaret açığını kapatmak için mart ayında ek gümrük vergisi getireceğini ilan etmesiyle başlayan ticaret savaşının daha sonra üst düzey karşılıklı ziyaret ve müzakereler ile uzlaşmaya dönüşmesine yönelik "İyi ve yapıcı görüşmeler yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Heyetlerarası görüşmeler yapan iki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyerek, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Singapur Zirvesi, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması, ikili ticari konular, Çin'de sağlık sorunu yaşayan ABD hükümeti personellerinin durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Pompeo, mevkidaşı Vang ile yaptığı görüşme hakkında da "Başkan Trump için ticaretin, daha karşılıklı, adil ve dengeli hale gelmesi yönünde bu konuyu düzeltmesinin ne kadar önemli olduğunu vurguladım." diye konuştu.

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- "Yaptırımlar Kuzey Kore nükleerden arındırıldıktan sonra hafifleyecek"

Çin'in, Singapur'da gerçekleştirilen Kim-Trump zirvesi için yardım etmesini takdirle karşıladıklarını, Kuzey Kore ile ilgili daha yapılacak çok şeyin olduğunu aktaran Pompeo, Kuzey Kore'ye yaptırımların hafifletilmesine ilişkin, "Yaptırımlar ancak Kuzey Kore tamamen nükleerden arındırıldıktan sonra hafifleyecek." yorumunu yaptı.

Pompeo, ayrıca Çin ile dini özgürlükler ve insan hakları konusunda anlaşamadıkları noktaların bulunduğunu belirterek, bu konuları Çin'le konuşmaya devam edeceklerini ifade etti.

- Güney Çin Denizi gerginliği barışçıl görüşmelerle çözülecek

Pompeo, ABD'ninve Çin ile Güney Asya ülkelerinin egemenlik tartışması yaşadığı Güney Çin Denizi'ne savaş gemisi göndermesi ve bunun sonucunda Çin ile ABD'nin karşı karşıya gelmesine değinerek, Güney Çin Denizi'nin askerileştirilmesi konusunu da ele aldıklarını belirtti.