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"Yaptırımların İran ekonomisine çok önemli bir etkisi olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 20:22 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililer, Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların ilk aşaması hakkında basına bilgi verdi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkililer, ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a uygulayacağı yaptırımların sert bir şekilde devreye sokulacağını belirterek, yaptırımların İran ekonomisine "çok önemli bir etkisi" olacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililer, Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların ilk aşaması hakkında basına bilgi verdi.

Yaptırımlar hakkında "Bu yaptırımların finansal anlamda İran ekonomisine çok önemli bir etkisi olacağı noktasında hiçbir şüphe yok." değerlendirmesinde bulunan yetkililer, yaptırımların ABD yerel saatiyle bugün gece yarısı itibarıyla devreye gireceğini kaydetti.

Yetkililer, yaptırımların ABD doları, altın, değerli maden, çelik, kömür ve otomobil endüstrisini hedef aldığını belirtti.

Yaptırımların amacının İran'da herhangi bir yönetim değişikliğine gitmek olmadığını savunan yetkililer, "İran'ın tavırlarını değiştirmesini bekliyoruz, hedefimiz rejim değişikliği değil." dedi.

ABD'nin İran'a karşı uygulayacağı yaptırımlarla ilgili "küresel bir koalisyon kuramadığı" yönündeki eleştirelere karşı ise yetkililer, şu cevabı verdi:

"İran'ın habis tavırlarına karşı küresel bir koalisyon kurmaya çalışıyoruz. Şunu açık bir şekilde söyleyebilirim ki, bu konuya ilişkin Başkanlık kararnamesini sert bir şekilde uygulayacağız ve diğer yetkileri kullanacağız. Diğer ülkelerle de bunu yapmaları için konuşuyoruz fakat kimsenin bir şüphesi olmasın ki bu yetkilerimizi kullanacağız."

Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların ilk aşaması 7 Ağustos Salı günü TSİ 07.00'de devreye giriyor.

Yaptırımlar, ABD'nin tek taraflı kararlarına uymayarak İran ile ticaretini sürdüren diğer ülkeleri kapsayacak şekilde uygulanacağı için söz konusu ambargolardan üçüncü ülkeler de etkilenebilecek. Buna rağmen ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) yaptırımlar nedeniyle ülkelerin uğrayacağı zararların tazmin edilmeyeceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Yaptırımları İRAN

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