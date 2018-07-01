Yaralanan Deralı sivillere Ürdün sınırında ilk yardım

Suriye'nin Dera ilinden Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından korunmak için Ürdün sınırına göç eden yaralı sığınmacılara sınırda ilk yardım hizmeti verildiği bildirildi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumana Ganimat, AA muhabirine, Dera'dan sınıra göç eden yaralıların Ürdün'e girmediğini ancak sınırdaki askeri ilk yardım araçlarında yaralıların tedavilerinin yapıldığını söyledi.

Ganimat, daha önce yaptığı açıklamada da mağdur olan sığınmacılara insani yardım kafileleri gönderildiğini belirtmişti.

Daha fazla Suriyeli sığınmacının ülkeye girmesine karşı çıkan Ürdün, sınır kapısını açmadan, BM'nin, Suriyeli sığınmacılara yardım çabalarını destekleyeceğini belirtiyor.

Suriye'nin Dera ilinden Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından korunmak için Ürdün sınırına kaçan sivillerden 15'inin, açlık, susuzluk ve olumsuz hava koşullarına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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- Rejimin Dera'ya askeri operasyonu

Rejim ve destekçileri, Şam'daki Doğu Guta ve ülkenin orta kesimindeki Humus gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdikten sonra 20 Haziran'da ülkenin güneybatısına yönelik başlattığı operasyonda 10 günde 317 kilometrekarelik bir alanda ilerleyerek, bazı sivil yerleşimleri ele geçirdi.