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Yaralı askerden acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 17:56 | Son Güncelleme

Teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesinin ardından yaralanan ve 10 Haziran'dan bu yana hastanede tedavi gören asker, şehit oldu

Hakkari'de 10 Haziran'da teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesinin ardından yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan asker, şehit düştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari'de 10 Haziran'da teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcıya basan asker yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı Hakkari şehit

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