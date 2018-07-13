Yaralı bulduğu saksağan yavrusunu iyileştirdi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 25 gün önce yağan dolu nedeniyle yuvasından düşen ve yaralanan saksağan kuşunu evine götürüp, sağlığına kavuşturan Gökhan Özden, bir hafta sonra da doğaya bırakacak.

Karşıyaka'da yaşayan gitar eğitmeni Gökhan Özden (33) yaralı olarak bulduğu kuşları evinde misafir edip tedavileri tamamlandıktan sonra doğaya bırakıyor. Kuşlara olan ilgisinin 7 sene önce yol kenarında gördüğü can çekişen bir karga yavrusu ile başladığını söyleyen Gökhan Özden, 7 yıl içinde 6 yavru karga, 2 martı, 2 güvercin baktı ve hepsini sağlığına kavuşturduktan sonra İzmir Doğal Yaşam Parkı çevresine bıraktı. Özden, "Bir gün yol kenarında birbirleriyle bağıra çağıra konuşan 3-5 kişi gördüm. Ağaçtan düşmüş yavru bir karga, bir kedinin ağzında çırpınıyordu. Etrafında toplanan insanlar bana 'Aman elleme, ailesi gelir saldırır' dedi. Umursamayıp, yavruyu oradaki yardımsever genç bir arkadaş yardımıyla kurtardık. Kargaların aileleri aşırı koruyucular ama o anda ailesinden kimse yoktu. Ben de karton bir kutuya koyup evime getirerek macerama başlamış oldum. O günden sonra 6 yavru kargam, 2 martım, 2 güvercinim daha oldu. Hepsini sağlığına kavuşturduktan sonra ormanlık alan genişliği ve karga populasyonu fazla olduğu için Doğal Yaşam Parkı çevresine bıraktım" dedi.

Yaklaşık 25 gün önce bir arkadaşının haber vermesiyle ulaştığı saksağan kuşunun da yağmurlu bir günde yuvasından düştüğünü anlatan Özden, "Şu an bakımını üstlendigim bir saksağan yavrusu var. Kanadında bir yara vardı. Onu ilk olarak sıcak suyla yumuşatılmış kuru kedi mamasıyla besledim. İlerleyen günlerde ise yumurta sarısı ve meyve sebze püresi verdim. Suyunu da şırınga yardımıyla içirdim. Hızla toparlandı. Kısmetse 1 hafta içerisinde özgürlüğüne kavuşacak" diye konuştu.

'KUŞLAR ÖZGÜR OLMALI'

Hayvanları çok sevdiğini ve yardım etmek için elinden geleni yaptığını ifade eden Özden, 2016 yılından bu yana rock müzik grubu Pislick Kedi ile beraber ücretsiz sokak hayvanlarına yardım etkinlikleri düzenlediğini söyledi. Sağlıklı ve huzurlu bir nesil için hayvan ve müzik sevgisinin büyük önem taşıdığını dile getiren Gökhan Özden, şöyle konuştu:

"Besleyip tedavisini yaptığım tüm kuşlarımı çok sevdim. Beni tanıyanlar, bunca emek verdikten sonra nasıl tekrar doğaya bıraktığımı soruyor. Bu tür hayvanları kesinlikle ve kesinlikle özgürlüğünden alıkoymamak gerekiyor. Kargalar dört duvar arasında yaşayabilecek kuşlar değiller, avcı ve çok atik hayvanlar. Zaten bir süre sonra yaşadığı stres nedeniyle mutsuz olabilir, hatta saldırganlaşabilir. Kuşlar uçmalı, özgür olmalı. Canları nereye istiyorsa oraya uçmalı."

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