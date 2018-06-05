Yaralı bulunan at tedavi altına alındı

İSTANBUL (AA) - Boş arazide yaralı halde bulunan at, Eyüpsultan Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekiplerince tedavi altına alındı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göktürk Köprübaşı Caddesi'nde boş arazide yaralı bir at gören vatandaşlar, durumu Eyüpsultan Belediyesi Veteriner Hizmetleri'ne bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaralı halde buldukları atı ilk tedavisinin ardından Kısırkaya Hayvan Barınağı'na götürdü.
Vatandaşlar, uygulanan tedavi ve bu konudaki hassasiyet için veteriner hekimlerine teşekkür etti.
Atı Kısırkaya Hayvan Barınağı'na teslim eden ekipler, yaralı atın kontrollerinin devam edeceğini bildirdi.
- "Vatandaşlarımızın hassas olması önemli"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, sokakta yaşayan tüm hayvanlar için belediye veteriner hizmetlerinin hassasiyetle çalıştığını belirtti.
Aydın, hayvanlara karşı duyarlı olduklarını ve onları sevdiklerini vurgulayarak, "Bu hayvanlar sokak şartlarında yaşıyorlar, bazen ölüme terk ediliyorlar. Aç kalıyorlar, susuz bırakılıyorlar. Bu konuda belediyemizin çalışmaları devam ediyor fakat vatandaşlarımızın da bu konuda hassas olması önemli." ifadelerini kullandı.
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