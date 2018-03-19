Yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı. İlçeye bağlı Alidam köyünde çobanlık yapan Mehmet Alan, hayvanlarını otlatırken, yaralı halde şahin buldu. Yanına aldığı şahine bir süre yem veren Alan, ardından onu veterinere götürdü. Veterinerde kanadında ve göğsünde yara olduğu belirlenen şahin, tedaviye alındı. Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.