Yaralı caretta caretta, tedaviye alındı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesine bağlı Altınkum sahilinde kıyıya vuran ve kafasından yaralı olduğu belirlenen caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.
Enez ilçesine bağlı Altınkum sahilinde kıyıya vuran caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kafasından yaralandığını belirlenen caretta caretta, ekipler tarafından araca alınarak tedavi ve rehabilitasyonu için İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne teslim edildi. Yaralı kaplumbağanın tedavisinin ardından denize bırakılacağı bildirildi.
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