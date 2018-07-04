KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Mart 2016'da yerde yaralı olarak yatan Filistinli genci kameraların önünde kafasından vurarak öldüren İsrail askeri Elor Azaria, El Halil'de yaşayan bir grup Yahudi yerleşimci tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı.

Sosyal medyada yer alan videoda, 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif'i vurduğu sokakta bir grup Yahudi yerleşimci tarafından karşılanan Azaria'nın oldukça neşeli olduğu dikkati çekiyor.

Yahudi yerleşimcilerinin adeta bir "kahraman" gibi karşıladığı Azaria'nın boynuna İsrail bayrağını taktığı görülüyor.

Azaria'ya övgüler düzen Yahudi yerleşimcilerin öldürülen Filistinli genç için ise hakaretler savurduğu duyuluyor.

- Abdulfettah eş-Şerif'in öldürülmesi

İsrail askerlerinin Mart 2016'da El Halil kentinde "bir askeri bıçakladıkları" iddiasıyla 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif ve yine 21 yaşındaki Remzi el-Kasravi'yi öldürdüğü bildirilmişti.

Ancak olaydan saatler sonra Elor Azaria'nın yerde yaralı halde yatan Şerif'i başından vurarak öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıkmıştı.