Yaralı Filistinliyi öldüren İsrail askerinin hapis cezası indirildi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da geçen yıl mart ayında "bir askeri bıçakladıkları" iddiasıyla 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif ve yine 21 yaşındaki Remzi el-Kasravi'yi öldürdüğü bildirilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da daha önce yaptığı açıklamada, yaralı Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü için suçlu bulunan İsrail askeri Azaria hakkında af kararı verilmesini desteklediğini belirtmişti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Askeri Mahkeme Elor Azaria isimli askerin serbest bırakılmasına ilişkin talebini kabul ederek, 14 aylık cezasının üçte birini hapishanede geçirmesine karar verdi.

Olaydan saatler sonra bir İsrail askerinin, yerde yaralı halde yatan Şerif'i başından vurarak öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıkmıştı. İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in, Youtube üzerinden yayınladığı görüntülere göre, söz konusu asker yerdeki yaralı Filistinlinin yakınına gelerek başına nişan alıyor ve ateş ediyor.

Filistin kamuoyunda infiale yol açan görüntüler, uluslararası toplumun da tepkisini çekmişti.

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, yaralı Filistinlinin vurularak öldürülmesi "korkunç, ahlaksız ve gayriadil" bir fiil şeklinde tanımlanarak, kınanmıştı.

İsrail ordusu ise görüntünün yayınlanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, soruşturma bitinceye kadar da Azaria isimli askerin görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Azaria ise daha sonra yaptığı savunmada, yerde yaralı halde yatan Filistinlinin "üzerinde bomba olduğu tehlikesiyle ateş ettiğini ve Abdulfettah eş-Şerif'in kendisinin sıktığı kurşun nedeniyle değil daha önce aldığı yara nedeniyle öldüğünü" öne sürmüştü.