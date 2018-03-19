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Yaralı Filistinliyi öldüren İsrail askerinin hapis cezası indirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 18:19 | Son Güncelleme

Yaralı Filistinliyi öldüren İsrail askerinin hapis cezası indirildi

KUDÜS (AA) - Yaralı bir Filistinliyi başına nişan alarak öldüren İsrail askerinin hapis cezasının indirildiği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Askeri Mahkeme Elor Azaria isimli askerin serbest bırakılmasına ilişkin talebini kabul ederek, 14 aylık cezasının üçte birini hapishanede geçirmesine karar verdi.

Azaria'nın, 10 Mayıs'ta serbest bırakılacağı kaydedildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, Eylül 2017'de Askeri Mahkeme tarafından 18 ay hapse mahkum edilen, İsrailli asker Azaria'nın cezasının 14 aya indirilmesine karar vermişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ise askerin af talebini reddetmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da daha önce yaptığı açıklamada, yaralı Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü için suçlu bulunan İsrail askeri Azaria hakkında af kararı verilmesini desteklediğini belirtmişti.

- Ne olmuştu?

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da geçen yıl mart ayında "bir askeri bıçakladıkları" iddiasıyla 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif ve yine 21 yaşındaki Remzi el-Kasravi'yi öldürdüğü bildirilmişti.

Olaydan saatler sonra bir İsrail askerinin, yerde yaralı halde yatan Şerif'i başından vurarak öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıkmıştı. İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in, Youtube üzerinden yayınladığı görüntülere göre, söz konusu asker yerdeki yaralı Filistinlinin yakınına gelerek başına nişan alıyor ve ateş ediyor.

Filistin kamuoyunda infiale yol açan görüntüler, uluslararası toplumun da tepkisini çekmişti.

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, yaralı Filistinlinin vurularak öldürülmesi "korkunç, ahlaksız ve gayriadil" bir fiil şeklinde tanımlanarak, kınanmıştı.

İsrail ordusu ise görüntünün yayınlanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, soruşturma bitinceye kadar da Azaria isimli askerin görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Azaria ise daha sonra yaptığı savunmada, yerde yaralı halde yatan Filistinlinin "üzerinde bomba olduğu tehlikesiyle ateş ettiğini ve Abdulfettah eş-Şerif'in kendisinin sıktığı kurşun nedeniyle değil daha önce aldığı yara nedeniyle öldüğünü" öne sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulfettah eş-Şerif Elor Azaria Filistin israil

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