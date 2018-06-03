Yaralı geyik yavrusu koruma altına alındı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaralı bulunan geyik yavrusu, görevliler tarafından koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Karaşar Mahallesi Kirazyanı bölgesinde bekçilik yapan Hüseyin Kodan ve arkadaşları, köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı belirlenen bir geyik yavrusu buldu.

Yavruyu bir evin bahçesinde koruma altına alan vatandaşlar, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bilgi verdi. Ekipler de kısa sürede gelip, yavru geyiği teslim aldı.

Kodan, yaptığı açıklamada, yavruyu korkmuş bir halde bulduklarını ve yetkililere hemen bilgi verdiklerini söyledi.

Yavrunun tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı bilgisini aldıklarını ifade eden Kodan, bölgede çok sıklıkla geyikleri görüldüğünü bildirdi.

